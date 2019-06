Anticipazioni Il Segreto dal 1° al 5 luglio 2019: Julieta viene rapita

Il Segreto anticipazioni della settimana: matrimonio rimandato per Saul e Julieta, la ragazza scompare!

Non riusciranno mai a essere sereni, Julieta e Saul: le anticipazioni de Il Segreto dal 1° al 5 luglio 2019 ci rivelano che la ragazza scomparirà misteriosamente! Cosa le succederà? C’entrerà anche questa volta Prudencio. Saul incolperà immediatamente il fratello del rapimento della fidanzata, ma lui si fingerà innocente come sempre; in realtà è stato lui – con la complicità di Mauricio – ad aver rinchiuso la giovane in una cascina. Ma per quale ragione? Saul si darà da fare per scoprire il posto in cui è tenuta prigioniera e ce la farà ma, ad attenderlo, ci saranno diversi uomini che gli faranno fuoco.

Anticipazioni future Il Segreto: Gonzalo abbandona Maria, Fernando potrebbe rimanere a Puente Viejo se…

Assistemmo anche all’addio di Gonzalo durante le puntate de Il Segreto dal 1° al 5 luglio: dirà a Fernando che, qualora dovesse maltrattare Maria e i suoi figli, se la vedrà direttamente con lui… e non esiterà ad ammazzarlo! Fernando potrebbe stabilirsi a Puente Viejo solo se sarà la Castaneda a chiederglielo: la ragazza lo vorrà nel paesino dopo tutto quello che ha combinato? In Spagna Maria se la passerà ancora peggio: verrà sottoposto a dei trattamenti dolorosi per ritornare a camminare!

Il Segreto puntate della settimana: Elsa e Alvaro vicini, Antolina sempre più crudele

Gli ultimi spoiler de Il Segreto ci fanno sapere che Alvaro ed Elsa lavoreranno a stretto contatto: dovranno prendersi cura di tutti gli abitanti di Puente Viejo che hanno contratto la varicella; Alvaro si infurierà quando la ragazza userà il bicarbonato per curare i pazienti. Antolina porterà avanti i suoi loschi piani e vi possiamo anticipare che arriverà il giorno in cui confesserà tutti i suoi crimini!