Anticipazioni Grande Fratello Vip puntata 26 novembre 2018: stasera due eliminati

Grande Fratello Vip stasera, le anticipazioni sulla puntata del 26 novembre 2018

Cosa succederà stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni sulla puntata di lunedì 26 novembre 2018 non mancano di certo. Stasera andrà in onda il tredicesimo appuntamento con la terza edizione Vip del reality show e manca davvero poco alla fine. Chi segue la diretta, avrà sentito i concorrenti riflettere sul fatto che mancano solo due settimane e tutto sarà finito, e infatti è così. La finale del Gf Vip 2018 andrà in onda lunedì 10 dicembre, per cui lunedì prossimo ci sarà la semifinale e stasera potremmo considerarli i quarti di finale. Ed è per questo verranno eliminati due concorrenti: anche stasera al Gf Vip 3 ci sarà la doppia eliminazione. In che modo avverrà non è dato saperlo adesso, forse di nuovo con le sfide a coppie e conseguente televoto? Le anticipazioni sulla tredicesima puntata non fanno chiarezza in merito, perciò bisognerà aspettare stasera per scoprirlo!

Anticipazioni Gf Vip 2018: eliminato tredicesima puntata di lunedì 26 novembre

Chi potrebbe essere eliminato stasera? Il primo concorrente dovrà lasciare la Casa per il televoto. In nomination ci sono Martina, Walter e Stefano e la ragazza dovrebbe rischiare più degli altri. Usiamo il condizionale perché, come abbiamo detto più volte, i sondaggi in questo Gf Vip 2018 non sempre sono affidabili, come succedeva gli anni scorsi. Martina Hamdy eliminata comunque è ciò che si aspetterebbe il pubblico e immaginiamo quindi che Walter e Stefano siano stati votati per essere salvati. Stefano Sala, in particolare, sta animando le trame di queste ultime puntate insieme a Benedetta e molti sono certi che ci sia un sentimento fra loro: anche stanotte hanno avuto un avvicinamento, interrotto bruscamente da urla indecifrabili. Ma procediamo con le anticipazioni del Grande Fratello Vip, perché si potrebbe riparlare di Giulia Provvedi: dopo il caos delle scorse settimane, ha ricevuto aerei da parte del fidanzato. Non è detto quindi che stasera non se ne riparli.

Gf Vip 3, la puntata di stasera 26 novembre 2018: i colpi di scena

Difficile che si dia spazio a Jane ed Elia, molto amati dal pubblico, ma ormai sono entrambi fuori dal gioco. Certo è che dovrebbero fare chiarezza, dopo gli ultimi strani aggiornamenti che coinvolgono anche Gianmarco. Sappiamo invece che si parlerà ancora di Lory Del Santo e si tornerà a giovedì scorso e alle sue parole, che non sono state accolte bene da qualcuno nel gruppo. Lory ha sofferto molto di queste incomprensioni, stasera avrà modo di spiegare meglio anche al pubblico il suo punto di vista. E mentre ci domandiamo se a sorpresa verrà scelto il terzo finalista, terminiamo le anticipazioni del Gf Vip 2018 per stasera annunciando una sorpresa per Andrea Mainardi! Finalmente gli verrà concesso un momento ricco di emozioni, immaginiamo che entrerà in casa la sua fidanzata Anna. Lo chef desidera molto riabbracciare la sua amata soprattutto dopo lo scontro con Giulia Salemi dell’altro ieri in cui è stata tirata in ballo. Peccato però che proprio Andrea potrebbe essere il secondo eliminato di stasera. A rischio lui e Benedetta (e Martina, eventualmente) più degli altri, ma noi siamo pronti a qualsiasi sorpresa!