Anticipazioni Gf Vip stasera 28 settembre: eliminato, scontri, arriva Dalila?

Le anticipazioni di Grande Fratello Vip 5 per stasera, 28 settembre 2020, promettono scintille: una sorpresa potrebbe scombussolare tutto! Il Gf Vip ha fornito delle anticipazioni tramite il profilo Instagram e possiamo già dire che si parlerà molto degli scontri che ci sono stati nella Casa. Stavolta Tommaso Zorzi c’entra ben poco, perché ha preferito chiudere i rapporti con Franceska Pepe. Lei però si è scontrata con Stefania Orlando ieri e con Dayane Mello oggi. Ha avuto delle mezze discussioni anche con Adua, a cui ha pure detto una frase decisamente fuori luogo sull’anoressia (invitandola a rilassarsi sul cibo) e con Andrea Zelletta. Fulvio invece ieri ha avuto un forte confronto con Oppini e Tommaso. Insomma, c’è davvero tanto materiale seppure siano passati solo due giorni dall’ultima puntata con Alfonso Signorini. Tra scontri e possibili chiarimenti con Franceska, ci sarà anche il primo eliminato del Gf Vip 5: chi è a rischio?

Grande Fratello Vip 5 anticipazioni sulla puntata di stasera 28 settembre: Fulvio eliminato?

Leggendo il parere del pubblico sui social e dando uno sguardo ai sondaggi quello più a rischio è Fulvio Abbate. Adua e Massimiliano rischiano ben poco, mentre Franceska è sul filo del rasoio per quanto riguarda il giudizio del pubblico. Inizialmente sembravano tutti convinti di volerla tenere dentro per il tanto desiderato trash e per gli scontri, ma più di qualcuno sta cambiando idea notando le sue provocazioni. Come quella di oggi con Adua. Ma non verrà eliminata lei stasera, perché Fulvio pare aver attirato ancor di più le antipatie del pubblico. Inoltre già venerdì ha perso al televoto, per cui è quasi scontata la sua eliminazione. Cos’altro succederà in puntata? C’è chi pensa che potrebbe tornare nella Casa Flavia Vento, ma per il momento non c’è nulla di ufficiale. Grandi protagonisti potrebbero essere anche Pierpaolo ed Elisabetta, con i nuovi sviluppi degli ultimi giorni.

La fidanzata di Massimiliano Morra al Gf Vip? Le anticipazioni di stasera

Ma le anticipazioni per stasera non finiscono qui! Potrebbe arrivare Dalila, la fidanzata di Massimiliano Morra, che su Instagram ha fatto sapere di essere in viaggio verso Roma. E poi ci saranno nuove nomination, ma sono imprevedibili fin quando non conosciamo il meccanismo delle stesse. Tra primo gruppo e secondo gruppo prima e nomination solo tra donne e solo tra uomini dopo, cosa si inventeranno nella puntata del Gf Vip 5 di stasera? I nomi più quotati comunque rimangono quelli di Franceska e Massimiliano, ma se fossero aperte a tutti allora rischierebbero anche Maria Teresa Ruta e Guenda.