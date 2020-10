Anticipazioni Gf Vip stasera 12 ottobre: eliminato e Franceska in Casa

Altra puntata scoppiettante al Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni per stasera 12 ottobre pubblicate sul profilo Instagram ufficiale del reality show parlano chiaro. C’è grande fermento intorno a uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione, ovvero Franceska Pepe. Tanti hanno chiesto che rientrasse nella Casa come concorrente, appellandosi al regolamento che metterebbe in discussione i voti dalla Spagna per Adua Del Vesco, ma è ormai chiaro che Franceska non tornerà al Gf Vip come concorrente. La sua eliminazione è ufficiale visto che ormai va in giro per altre trasmissioni, ha avuto ampiamente modo di cosa pensa il pubblico e inoltre dovrebbe rifare giorni di isolamento causa Covid. Ma il Gf Vip non ha intenzione di rinunciare a Franceska e terrà contento il suo pubblico coinvolgendola nel corso delle puntate. A partire da stasera, quando metterà un po’ di… Pepe nella Casa!

Anticipazioni Gf Vip puntata stasera, cosa succederà lunedì 12 ottobre 2020

Proprio così, Franceska stasera avrà un confronto con uno dei concorrenti ancora in gioco. Le anticipazioni del Gf Vip non rivelano chi sarà il fortunato, ma potrebbero essere anche più di uno. In questi giorni infatti Andrea e Dayane hanno criticato il comportamento di Franceska durante la scorsa puntata, quindi la Pepe avrà forse diritto di replica proprio con loro due. O sarà di nuovo uno contro tutti? Staremo a vedere. Non mancheranno anche belle emozioni. Ci sarà una bella sorpresa per Stefania Orlando e scopriremo molto di più sulla storia di Pierpaolo Pretelli. Sarà lui uno dei protagonisti di stasera, e non solo in relazione alla Gregoraci. Si parlerà ancora di Adua e Massimiliano? Non bisogna escluderlo a priori, visto che lui ha fatto nuove rivelazioni sul loro rapporto. E veniamo all’eliminato di stasera al Gf Vip, un’eliminazione molto difficile.

Eliminato Gf Vip 5 stasera, chi uscirà tra Myriam, Stefania e Maria Teresa?

Per il pubblico in molto casi è stato difficile scegliere, perché le tre donne in nomination sono molto amate da casa. Myriam, Stefania e Maria Teresa per tanti avrebbero dovuto avere un posto se non in finale ma in semifinale almeno sì. Leggendo i pareri degli utenti di Twitter e dando un’occhiata ai sondaggi, Stefania non sarebbe a rischio. A giocarsela sono Myriam e Maria Teresa: sarà l’attrice a lasciare la Casa? Probabilmente sì, perché è stata la meno votata già venerdì e anche in quel caso era al televoto con la Ruta. Comunque vada il Grande Fratello Vip 5 perderà un concorrente fondamentale per le dinamiche del gioco. Per questo in tanti sperano nel biglietto di ritorno…