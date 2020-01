Anticipazioni Don Matteo 12 terza puntata: Giulio e Lia si lasciano?

Don Matteo 12 anticipazioni, cosa succederà nella terza puntata in onda giovedì 23 gennaio 2020

La terza puntata di Don Matteo 12 sarà molto speciale: le anticipazioni per giovedì 23 gennaio 2020 infatti nascondo una bellissima sorpresa per i fan della fiction! Se seguite i nostri approfondimenti con le anticipazioni di Don Matteo allora saprete già di cosa si tratta. Nella terza puntata infatti tornerà uno dei personaggi più amati delle passate stagioni: il capitano Tommasi! Il personaggio di Simone Montedoro manca da Spoleto da due stagioni ormai, che corrispondono a più di un paio d’anni. Adesso a capo della stazione dei carabinieri c’è Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta, ma un episodio farà sì che Tommasi tornerà indietro nel tempo e penserà di essere di nuovo il capitano dei carabinieri di Spoleto!

Anticipazioni Don Matteo 12, il ritorno del capitano Tommasi che perde la memoria

Giovedì 23 gennaio vedremo l’episodio intitolato Ricordati di santificare le feste., scopriamo subito tutte le anticipazioni sulla terza puntata. I nostri protagonisti si prepareranno a festeggiare una ricorrenza molto importante per la chiesa cattolica, ovvero la Pasqua. Per l’occasione, Giulio e Lia torneranno a Spoleto per far visita al maresciallo Cecchini e con loro ci sarà ovviamente anche il piccolo Nino. Giulio perderà la memoria dopo un brutto colpo alla testa e penserà di essere ancora un carabiniere in servizio a Spoleto, così si metterà a indagare come se nulla fosse cambiato. Ma non sarà questa l’unica conseguenza del colpo, perché dimenticherà anche la sua vita sentimentale! Tommasi penserà di essere ancora fidanzato con il pm Bianca Venezia.

Don Matteo 12, Giulio e Lia si lasciano per colpa di Cecchini?

Il maresciallo non saprà come comportarsi in questa situazione difficile, ma deciderà di assecondare il capitano. Ovviamente Cecchini finirà con il peggiorare ulteriormente le cose! Questa sua decisione avrà delle ripercussioni anche sul matrimonio di Giulio e Lia? I fan della coppia sperano di no, visto che i due hanno lottato tanto per stare insieme e raggiungere il loro lieto fine. Le anticipazioni sulla terza puntata di Don Matteo 12 non aggiungono altro, per cui non resta che ricordarvi l’approfondimento sul cast della fiction.