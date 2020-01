Anticipazioni Don Matteo 12, torna il capitano Tommasi: “Perderà la memoria”

0Don Matteo 12, le anticipazioni sul ritorno del Capitano Tommasi: parla l’attore Simone Montedoro

Il ritorno del capitano Tommasi a Spoleto è attesissimo: oggi abbiamo anticipazioni di Don Matteo 12 molto interessanti. A parlare è proprio Simone Montedoro, l’amatissimo attore che interpreta Giulio Tommasi. Il suo personaggio è uscito di scena un paio di stagioni fa, nel 2016, ma è rimasto nel cuore del pubblico e per questo quando le anticipazioni hanno annunciato il suo ritorno c’è stata grande gioia tra i fan. Ma come mai Tommasi tornerà in Don Matteo? E soprattutto per quanto tempo? C’è ancora tanto mistero intorno al suo ritorno, anzi c’era perché Montedoro ha chiarito tutti i misteri. E prepariamoci a vederne delle belle, insieme al suo sempre e inseparabile compagno di avventura, il maresciallo Cecchini!

Anticipazioni Don Matteo 12, Simone Montedoro parla del ritorno di Tommasi: le dichiarazioni dell’attore

Tommasi non tornerà da solo a Spoleto, ma insieme a lui rivedremo anche Lia, la nipote di Cecchini e moglie del capitano, interpretata dall’attrice Nadir Caselli. La famigliola sarà in visita a Spoleto, come anticipato da Simone Montedoro: “Tommasi torna in città con la moglie per far visita a Cecchini, ma un piccolo incidente gli provoca una perdita di memoria per cui si comporta come se fosse ancora il capitano della stazione dei carabinieri di Spoleto”. Queste le dichiarazioni dell’attore alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Alla stessa ha affidato anche dei personali pensieri sull’uscita di scena del suo personaggio, seppure fosse molto amato. Allo stesso tempo, Montedoro si è complimentato con Maria Chiara Giannetta, che con la sua Anna Olivieri ha conquistato subito il pubblico.

Tommasi torna in Don Matteo 12, Simone Montedoro parla dell’addio al suo personaggio

Sull’addio di Tommasi a Don Matteo, l’attore si è così espresso: “La verità è che, dopo cinque stagioni, Tommasi aveva fatto un po’ di tutto: si era sposato con la figlia del maresciallo, aveva avuto una figlia, era rimasto vedovo, si era risposato con la nipote del maresciallo… Penso che gli sceneggiatori non sapessero davvero più cosa inventare e hanno deciso di voltare pagina”. Ma quando ci sarà l’atteso ritorno? Rivedremo Tommasi nella terza puntata di Don Matteo.