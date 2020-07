Anticipazioni coppie Temptation Island, tutte le crisi in corso: chi rischia

Temptation Island 2020 ha già messo sulla graticola diverse coppie. Dalle anticipazioni fatte trapelare dal format, si comprende infatti come diversi amori abbiano già cominciato a scricchiolare. I più in difficoltà sono i vip Antonella Elia e Pietro Delle Piane. “Che bast…..do”, ha detto l’ex valletta di Mike Bongiorno visionando un video del compagno. Altri spifferi sostengono che lei abbia già richiesto un falò di confronto all’attore per via di un atteggiamento “allucinante”. Lui avrebbe rifiutato. Insomma, la situazione sembra tutt’altro che rosea. Altra relazione a forte rischio è quella dei nip Anna, 37 anni, e Andrea, 27. In questo caso sono già volate le sedie, che hanno spiccato il volo per la rabbia del giovane. Anche in questa vicenda, all’origine delle preoccupazioni, un filmato che ha mostrato qualcosa di scottante. Le pene d’amore non sono finite qui…

Anticipazioni coppie Temptation Island, tutte le crisi in corso: cosa sta succedendo

Altra coppia nip che sta affrontando qualche problemino è quella di Annamaria e Antonio, originari di Napoli. Lui ha 33 anni, lei 43. Nella presentazione al reality Antonio ha ammesso di avere il proprio punto debole nella bellezza femminile che in passato gli ha provocato più di qualche grattacapo. E pare che continui a crearglieli tutt’oggi visto che la compagna è già stata ‘affondata’ da alcuni atteggiamenti tenuti dal fidanzato con qualche tentatrice. “Gli viene presto la libidine”, ha commentato, vedendolo in azione. Una reazione tutto sommato contenuta se la si paragona a quella avuta da Sofia, compagna del nip Alessandro. La donna è scoppiata in lacrime. “Allucinante“, ha continuato a ripetere, girovagando nel villaggio piangente. Lacrime anche per Valeria che è sbottata con un “pezzo di m.” dopo aver visto una clip su Ciavy.

Temptation Island, Filippo Bisciglia direttore d’orchestra

Nelle anticipazioni si è visto anche un Lorenzo Amoruso, compagno della conduttrice Manila Nazzaro. L’uomo si è scatenato nel ballo durante una festa notturna. Nulla di compromettente, però. Insomma, per il momento la coppia vip sembra essere quella meno provata dalle tentazioni. Ricordiamo che anche quest’anno a dirigere le operazioni su Canale 5 c’è Filippo Bisciglia che si appresta a condurre un’edizione sui generis, visto che si sono mescolate le carte in tavola, coinvolgendo sia personaggi dello spettacolo sia persone comuni. E non è finita qui: sembra che a settembre il programma tornerà con la versione totalmente nip. Versione che dovrebbe essere affidata ad Alessia Marcuzzi.