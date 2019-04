Anticipazioni puntate Beautiful: Taylor non va in carcere

Beautiful anticipazioni: niente carcere per Taylor

Niente carcere per Taylor a Beautiful dopo aver cercato di uccidere Bill Spencer. Il segreto della donna rimane al sicuro tra i Forrester e i Spencer e i continui ricatti di Bill non cambiano la situazione. Sia nelle puntate italiane sia nelle puntate americane Taylor non rischia minimamente di entrare in cella. Neppure quando il segreto viene scoperto da Brooke, da sempre acerrima nemica di Taylor. La Logan vorrebbe spifferare tutto alle forze dell’ordine ma Ridge e Hope la fermano. Taylor resta dunque a piede libero, più che mai vicina alla figlia Steffy – che ha perso il marito Liam Spencer – e alla nipotina Kelly. Non solo: Taylor prova ad aiutare pure il figlio Thomas, rientrato in città dopo la morte di Caroline Spencer.

Bill Spencer ricatta Steffy ma poi cambia idea

Bill scopre dell’imminente matrimonio tra Bill e Steffy e ricatta la nuora: se sposerà Spencer Junior Taylor andrà in carcere. Steffy è turbata e insieme alla madre prova a cercare a Beautiful una soluzione ma alla fine è Bill a fare un passo indietro. L’editore decide di lasciare libera Steffy ma il rapporto con Liam finisce definitivamente. Hope resta incinta di Liam e questo spinge Steffy ad allontanarsi dal ragazzo nonostante la presenza di Kelly.

Taylor vuole riavvicinare Steffy e Liam

Se Steffy si arrende con Liam lo stesso non fa Taylor. Quest’ultima fa di tutto per riavvicinare Liam e Steffy ma, almeno per il momento, Spencer è fedele alla moglie Hope.