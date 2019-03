Beautiful anticipazioni: Bill lascia libera Steffy, la promessa

Anticipazioni Beautiful: finalmente Bill decide di rinunciare a Steffy

Le ultime anticipazioni di Beautiful annunciano che Bill lascia libera Steffy. Ebbene finalmente il capo della Spencer Publications decide di fare un passo verso la giovane Forrester, permettendole di scegliere. Ricordiamo che Bill rivelava a Steffy che qualora avesse sposato Liam, lui avrebbe denunciato Taylor. Quest’ultima aveva tentato di ucciderlo e nessuno sa quanto è accaduto realmente. Bill ha deciso di tenere il tutto nascosto, ma Steffy avrebbe dovuto mantenere le distanze con il padre di sua figlia. Ora che è nata Kelly, Liam ha intenzione di sposare nuovamente la sua amata, ma ecco che dell’altra parte è apparso Bill, pronto a mettere nuovamente confusione nella coppia. Ora finalmente Steffy riceve una notizia inaspettata, da colui che fino ad ora ha cercato di separarla dal suo grande amore, Bill comprende grazie a Justin di dover lasciare libera la figlia di Ridge, per permetterle di essere felice. Proprio per tale motivo, lo Spencer giunge a casa di Steffy e le annuncia di avere una lieta notizia per lei.

Bill spiazza Steffy: può finalmente essere libera di sposare Liam

Nel corso delle prossime puntate, Bill raggiunge Steffy. Quest’ultima non ha intenzione di farlo entrare in casa sua, ma l’uomo rivela di avere una notizia importante da darle. Lo Spencer vuole che lei ammetta che aver trascorso quella notte di passione non è stato un errore, ma una cosa che volevano entrambi. Steffy ribadisce che quanto accaduto tra loro ha solo causato dei problemi nella sua vita. A questo punto, Bill le rivela di essere pronto a lasciarla libera. Lo Spencer annuncia che porterà il segreto di Taylor nella tomba. Dunque, non rivelerà a nessuno quanto accaduto realmente la notte in cui la madre di Steffy ha tentato di ucciderlo. La figlia di Ridge resta spiazzata di fronte a questa confessione.

Bill lascia libera Steffy, ma un’altra notizia riuscirà a ostacolare i desideri della figlia di Ridge

Steffy non riesce a crederci: finalmente avrà la possibilità di vivere il suo amore con Liam liberamente. Bill non rivelerà a nessuno il segreto di sua madre, qualora dovesse sposare il suo grande amore. Ma vi anticipiamo che poco dopo la figlia di Ridge riceve una notizia inaspettata, che riuscirà a ostacolare il suo desiderio.