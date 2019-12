Anticipazioni Beautiful: Steffy adotta la figlia di Hope e Liam

Beautiful anticipazioni puntate italiane: la figlia di Hope e Liam non è morta e Steffy la prende in adozione

Preparate i fazzoletti perché nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà da piangere. E parecchio anche visto la trama che gli sceneggiatori hanno riservato ad Hope e Liam, finalmente moglie e marito dopo tante vicissitudini. Nelle attuali puntate italiane la coppia ha perso la loro figlia appena nata, la piccola Beth. Tutti credono che la bambina non sia riuscita a sopravvivere al parto avvenuto sull’isola di Catalina ma in realtà non è così. Il dottor Reese ha scambiato la figlia di Hope e Liam con la neonata di un’altra donna morta qualche ora prima. Il medico ha compiuto questo gesto mostruoso per ottenere del denaro facile: con la vendita di Beth può finalmente ripagare i suoi debiti, dovuti al gioco e all’alcol.

Beautiful: Reese vende Beth a Taylor e a Steffy Forrester

Reese vuole vendere Beth ad una famiglia senza figli ma trova un’alleata inaspettata in Taylor. Quest’ultima confessa all’uomo che Steffy vuole dare una sorellina a Kelly, in modo che possa crescere con una compagna di giochi come è accaduto a lei con la gemella defunta Phoebe. Dunque Reese, in cambio di un ingente somma di denaro, vende Beth alla famiglia Forrester, non rivelando però l’identità della neonata. Il dottore presenta Beth come la figlia di Flo, una vecchia amica che vive a Los Angeles e che non può permettersi di mantenere una bambina appena nata. Ovviamente né Taylor né Steffy sono a conoscenza di quello che nasconde Reese e si fidano ciecamente delle sue parole.

Lo scambio delle culle a Beautiful dura parecchi mesi

Lo scambio delle culle dura a Beautiful parecchi mesi, almeno otto-nove. Gli autori della soap opera hanno infarcito la trama di risvolti drammatici e colpi di scena e il grosso divario tra le puntate italiane e quelle americana allunga ancora di più lo strazio. Hope e Liam non scoprono la verità così presto e il piano di Reese porta all’ingresso di nuovi personaggi come Flo e Shauna, che si rivelano poi importanti pure per le vite di Wyatt, Katie, Brooke e Ridge.