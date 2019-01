Anticipazioni Beautiful puntate americane: strano riavvicinamento tra Bill e Katie

Puntate americane Beautiful: Bill e Katie di nuovo vicini per Will

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che presto i telespettatori assisteranno a uno strano e inaspettato riavvicinamento tra Bill e Katie. Qualche mese fa, i due hanno combattuto in tribunale per la custodia del piccolo Will. Scendendo nel dettaglio, la piccola delle sorelle Logan sceglie di avere la custodia esclusiva del bambino, consapevole del fatto che l’ex marito non sia un buon esempio. Ad aiutarla in questa impresa c’è Thorne, che diventa suo marito proprio per dare una vera famiglia al piccolo Will. Katie riesce a vincere la causa in tribunale, ma solo grazie allo zampino di Ridge. Quest’ultimo si mette d’accordo con il giudice per vendicarsi del suo grande rivale. Ben presto la verità esce, però, fuori e la prima a scoprire la verità è Brooke, che sceglie di rimettere le cose apposto. Così, Katie capisce la situazione e dopo aver rivisto l’ex marito in ospedale, a causa di un’accesa discussione con Ridge, decide di dare un’altra possibilità a Bill.

Will chiede a Bill una vera famiglia: lo Spencer cambia atteggiamento con i figli

Bill riprende a trascorrere del tempo con Will. Il bambino, più volte, fa notare il suo forte apprezzamento nei confronti del padre, il quale ha intenzione di stare vicino ai suoi figli. In questo momento, Liam sta anche vivendo un momento di grande dolore, poiché la figlia avuta con Hope è morta durante il parto. Katie nota questo grande cambiamento di Bill, che tenta in tutti i modi di dare il suo sostegno a tutti i suoi ragazzi. Ed ecco che Will rivela al padre che Thorne è una brava persona, ma non potrà mai prendere il suo posto. Infatti, il bambino confessa di voler avere Bill in casa, per avere una famiglia. Inevitabilmente Katie e Bill tornano a guardarsi con occhi diversi, tanto che i fan hanno ricominciato a sperare in un loro ritorno.

Bill e Katie di nuovo vicini: Thorne nota il cambiamento e si sente escluso

A questo punto, inevitabilmente Bill e Katie si riavvicinano. Thorne nota subito la vicinanza tra la moglie e lo Spencer, in particolare quando li vede giocare insieme al piccolo Will proprio come una vera famiglia. Il Forrester avverte un cambiamento nell’atteggiamento di Katie e inizia addirittura a sentirsi escluso. Ritorno di fiamma tra Bill e la Logan?