Beautiful puntate America, Bill e Brooke scoprono che la figlia di Hope è morta

Anticipazioni americane Beautiful, la figlia di Hope e Liam è morta: Brooke, Bill e Ridge scoprono quanto accaduto

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano la morte della figlia di Hope e Liam. Purtroppo la dolce Logan partorisce la piccola Beth, che però ha perso già la vita. Grande è la disperazione dei due ragazzi, che non vedevano l’ora di conoscere la loro bambina. Nel frattempo, gli ultimi spoiler rivelano che in realtà Beth non è morta, ma è stata nascosta dal dottore Reese Buckingham. Pare che quest’ultimo stia subendo dei ricatti a causa di un debito. Al fine di trovare il denaro necessario, il medico avrebbe venduto la figlia di Hope e Liam. Ancora questo spoiler non è stato confermato e, intanto, i due fanno sapere ai loro cari quanto è accaduto durante il parto. Brooke, Bill e Ridge arrivano in ospedale e qui Hope chiede di essere lasciata sola con sua mamma. La giovane Logan confessa a sua madre che Beth è morta. Brooke cerca di tranquilizzare sua figlia, sebbene lei stessa stia provando un dolore grandissimo. Intanto, anche Liam informa Ridge e Bill della loro perdita.

Hope disperata per la morte di Beth: Liam e Bill furiosi con il medico Buckingham

Liam, Bill e Ridge fuori dalla stanza di Hope chiedono a Buckingham la causa della morte della bambina. Il giovane Spencer appare sconvolto mentre chiede al dottore le motivazioni che riguardano l’inaspettata scomparsa della figlia. Non solo, anche Bill cerca spiegazioni facendo pressione al medico. Quest’ultimo, però, rivela ai due di aver fatto di tutto per di salvare la piccola, ma purtroppo è stato inutile. Subito dopo Liam, Bill e Ridge entrano nella stanza e raggiungono Hope e Brooke. Il giovane Spencer cerca di rassicurare la moglie, sicuro del fatto che potranno contare sull’appoggio di tutti i loro cari. Purtroppo la Logan non riesce ad accettare il fatto di non essere riuscita a salvare la vita della sua bambina. “Ho fallito”, rivela Hope a Brooke.

Beautiful spoilers americani: la figlia di Hope e Liam è ancora viva?

Il dolore di Hope e Liam è grande, ma forse la loro bambina non è morta! Questi sono gli ultimi spoilers americani che stanno girando sul web. Nel frattempo, però, la coppia si ritrova a vivere momenti di grande sconforto. Anche Bill e Brooke sono sconvolti per quanto accaduto alla loro nipotina. Non ci resta intanto che attendere per scoprire cos’è davvero accaduto alla piccola Beth!