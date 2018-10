Beautiful puntate America, Bill in coma: Wyatt contro Ridge, Liam in lacrime

Anticipazioni americane Beautiful, Bill in coma: Wyatt e Liam furiosi

Dopo la violenta caduta dal balcone, nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, Bill sembra essere in condizioni stabili. Lo stesso dottore rivela ai presenti che lo Spencer dovrebbe presto ristabilirsi, ma ancora non sa quali danni potrebbe aver causato la caduta dell’uomo. Una volta che Bill sarà sveglio, il medico potrà valutare la situazione. Nel frattempo, in ospedale Brooke e Katie se la prendono con i loro rispettivi mariti per quanto accaduto. Infatti, al momento dell’incidente lo Spencer stava litigando proprio con Ridge. Sul posto è anche arrivato Thorne, che si ritrovato a vedere la scena drammatica. Ma non solo, nella struttura ospedaliera in cerca di spiegazioni ci sono anche Wyatt e Liam. In particolare, il primo è particolarmente furioso con Ridge, in quanto lo ritiene responsabile di quanto accaduto al padre. Il giovane Spencer si infuria, in particolar modo, quando il Forrester rivela che la lite è degenerata a causa di Bill. Wyatt non riesce ad accettare una simile giustificazione.

Bill non si risveglia ancora dal coma: Wyatt accusa Ridge, Liam e Katie in lacrime

Mentre Wyatt discute animatamente con Ridge, Liam si reca nella stanza di Bill. Qui in lacrime il marito di Hope supplica il padre di risvegliarsi, per poter passare ancora tanti altri momenti con i suoi figli e i suoi nipoti. Il giovane Spencer trova incredibile il fatto che questo sia l’unico modo per poter parlare con suo padre. Anche Katie non riesce a trattenere le lacrime. La piccola delle sorelle Logan, piangendo, chiede all’ex marito di risvegliarsi in quanto sia lei che Will hanno bisogno di lui. Una situazione molto critica quella che sta vivendo Bill, il quale potrebbe non risvegliarsi in buone condizioni.

Bill cade dal balcone e finisce in coma: il detective Sanchez deve capire se l’incidente è stato causato da Thorne e Ridge

Ora il detective Sanchez deve scoprire cos’è davvero accaduto nel corso di questo incidente, al fine di comprenderne le responsabilità. Infatti, l’uomo interroga subito Ridge e Thorne. Bisogna appunto capire se la caduta dal balcone di Bill sia stata accidentale oppure sia stata provocata da una violenta spinta. I due fratelli Forrester ora rischiano di essere accusati.