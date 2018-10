Beautiful anticipazioni americane, Bill cade dal balcone e finisce in coma

Anticipazioni americane Beautiful: Bill cade dal balcone durante una lite con Ridge

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un duro scontro tra Ridge e Bill. Stando agli ultimi spoiler sulla nota soap opera, lo Spencer cadrà da un balcone a causa di una spinta del suo più grande rivale. I due si sfideranno e questa volta per Bill sembrerà finire davvero male. Nel corso delle ultime puntate americane, Ridge si intromette nella causa di custodia di Will. Scendendo nel dettaglio, Katie e Thorne si sposano e decidono di togliere la custodia del bambino a Bill, convinti che quest’ultimo non possa svolgere adeguatamente il ruolo di padre. Per vendicarsi, Ridge decide di chiedere al giudice che deve prendere la decisione finale su questa battaglia legale di far perdere Bill. Il Forrester è molto amico del giudice McMullen, il quale alla fine toglie la custodia di Will allo Spencer. Presto, però, Brooke si ritrova di fronte alla verità. Infatti, la Logan scopre l’accordo tra Ridge e McMullen. Proprio a causa di questa scoperta, arriverà questo terribile scontro tra il Forrester e Bill.

Bill finisce in ospedale dopo una violenta lite con Ridge

Ridge e Bill si affronteranno in un duro scontro fisico. Già in passato abbiamo visto i due arrivare a delle liti troppo accese. Ma ecco che questa volta accadrà qualcosa di terribile. Durante questo violento litigio, lo Spencer finirà per cadere dal balcone, facendo dunque una terribile caduta. Dalle anticipazioni americane, sappiamo che Ridge osserverà il suo rivale per terra, privo di sensi, insieme a Thorne. Immediatamente lo Spencer verrà trasportato in ospedale, ma le sue condizioni appariranno subito molto gravi agli occhi dei medici. Brooke giungerà di corsa nella struttura ospedaliera e qui verrà a conoscenza di quanto accaduto. Ovviamente la Logan se la prenderà duramente con Ridge.

Bill in coma: Brooke furiosa con Ridge, Katie in lacrime chiede scusa

Brooke sarà sconvolta per quanto accaduto a Bill, il quale verrà ricoverato. Lo Spencer sarà ancora privo di sensi e i dottori annunceranno che le sue condizioni continueranno a essere instabili. Nel frattempo, andrà a trovarlo in ospedale anche Katie. Quest’ultima in lacrime chiederà scusa all’ex marito, il quale però non potrà sentirla in quanto in coma. La piccola delle sorelle Logan si sentirà in colpa per quanto accaduto, in quanto capirà che la violenta lite è avvenuto a causa della battaglia legale sulla custodia di Will.