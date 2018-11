Anticipazioni Beautiful puntate americane: un nuovo amore per Steffy?

Beautiful anticipazioni americane, complicità tra Steffy e la new entry Leo: ma la figlia di Ridge rifiuta le sue avances

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful arriva un nuovo personaggio, Leo, interpretato da Sam Myerson. Si tratta di un vecchio cliente della Forrester Creations, il quale entra in affari con Steffy. Il giovane è interessato alla sua linea di intimo e iniziano così a lavorare insieme. Si nota subito una certa attrazione tra i due. Wyatt e Sally, che lavorano insieme a Steffy alla Forrester, non possono fare a meno di assistere alla vicinanza tra i due. Ed ecco che Leo decide di fare la prima mossa, chiedendo all’ex moglie di Liam di uscire insieme. Ma inaspettatamente Steffy decide di rifiutare l’invito e di non intraprendere una conoscenza, che non sia professionale, con Leo. Wyatt e Sally restano male di fronte alla decisione della stilista, tanto che le cercano spiegazioni. I due non riescono a comprendere il motivo per cui Steffy abbia deciso di non uscire insieme al cliente. La figlia di Ridge confessa alla coppia di non sentirsi ancora pronta.

Steffy vicina a Leo, ma la fine del matrimonio con Liam ancora la tormenta

Leo decide di farsi avanti con Steffy, dopo aver notato che tra loro c’è una certa complicità. Ma inaspettatamente la figlia di Ridge decide di rifiutare il suo invito. La giovane Forrester ammette di sentirsi lusingata di fronte alla proposta del ragazzo di uscire, ma ancora non si sente pronta. Steffy non trova ancora il coraggio di iniziare una conoscenza con un altro uomo. A Wyatt e Sally, racconta che la fine del suo matrimonio con Liam l’ha destabilizzata troppo. Ancora non ha elaborato bene quanto è accaduto tra loro, dopo il suo tradimento con Bill. Pertanto, Steffy vuole ancora vivere un periodo solo con se stessa. Ma per quanto durerà tutto ciò? La complicità con Leo è evidente e sicuramente l’entrata in scena di questo personaggio non sarà inutile.

Steffy pensa ancora a Liam? La sua vicinanza con Leo sembra anticipare una nuova storia d’amore

L’arrivo di Leo sembra voler cambiare un po’ la trama della soap. Attualmente Liam è felice a fianco a Hope, incinta del loro bambino. Steffy è single e potrebbe ritrovare la serenità proprio a fianco della new entry. Non ci resta che attendere per scoprire se la figlia di Ridge cederà al corteggiamento di Leo.