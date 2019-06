Anticipazioni Beautiful puntate americane: Liam torna da Steffy

Beautiful anticipazioni americane: Liam annulla il suo matrimonio con Hope e torna da Steffy

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di Liam e Steffy. Dopo tanti dubbi e incertezze, ecco che la prossima settimana, in America, i telespettatori vedranno il giovane Spencer tornare a vivere insieme a Steffy e alle loro bambine Kelly e Phoebe. Il tutto accade dopo che Liam firma l’annullamento del suo matrimonio con Hope. A prendere questa decisione così triste è proprio la Logan. Inaspettatamente, dopo aver fatto tanto per conquistare il cuore dello Spencer, la figlia di Brooke decide di rompere il loro legame. Il motivo? Hope è convinta che Liam debba avere la famiglia che merita insieme alle due bambine e a Steffy. Lei, invece, ha intenzione di avere un ruolo materno nella vita di Douglas, il figlio di Thomas, che da poco ha perso sua madre Caroline. Ma il tutto, in realtà, viene scatenato da ciò che accade durante il parto della bella Logan.

Puntate America, Liam torna a vivere con Steffy e le loro bambine

Hope è convinta che sua figlia Beth sia morta durante il parto, in realtà viene rapita dal dottor Reese e poi adottata, inconsapevolmente, da Steffy. Questo grande segreto sta tenendo i telespettatori americani incollati al piccolo schermo. Sembra, sempre di più, che la verità voglia uscire fuori. Oltre Florence e Zoe, anche altri due personaggi sono ora a conoscenza di questo importante segreto. Stiamo parlando di Xander e Thomas. Al momento, tutti sembrano voler parlare, ma nessuno lo fa. La verità potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola. Steffy riceve Liam tornare nella sua vita, ma questo sogno potrebbe presto finire. Quando Hope scoprirà che sua figlia Beth non è altro che la piccola Phoebe, adottata da Steffy, non potrà non riavvicinarsi allo Spencer.

Liam e Steffy tornano a vivere insieme: i fan della coppia esultano

Un ritorno di coppia quello di Liam e Steffy, che potrebbero costruire la famiglia tanto desiderata. Sono tanti i fan che esultano nel vedere lo Spencer tornare a vivere insieme alla figlia di Ridge. Nel corso delle ultime puntate italiane, in onda su Canale 5, stiamo ancora assistendo al matrimonio di Liam e Hope. Proprio la Logan chiede al suo ormai ex marito di tornare insieme a Steffy, che lo riaccoglie a braccia aperte.