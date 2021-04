Anticipazioni Beautiful, Liam torna con Steffy? Con Hope non è finita

La rottura con Hope porta Liam e Steffy a formare di nuovo una coppia? La trama di Beautiful vede il triangolo amoroso ancora al centro della scena. Le vite di questi tre protagonisti si incrociano sempre e, questa volta, ad agire in segreto è Thomas. Quest’ultimo vuole dare una scossa alla storia che ruota intorno a loro, optando per una svolta definitiva. Il suo piano è quello di stare insieme a Hope e permettere a Steffy di avere la famiglia che desidera con Liam. Inaspettatamente è riuscito a convincere sua sorella a mettere in atto un piano per separare lo Spencer e la Logan.

Steffy ha accettato di baciare Liam di fronte a una Hope sconcertata. La figlia di Brooke ha deciso di mettere fine alla sua storia con lo Spencer, tanto che gli ha chiesto di lasciare la loro casa. A questo punto, Liam si è ritrovato a tornare a vivere a casa di Steffy. Insieme alla piccola Kelly, i due appaiono di nuovo come una famiglia. Ma attenzione: la giovane Forrester continua a sentirsi in colpa per quanto accaduto. Più volte, tenta di rivelare la verità a Liam e Hope sul bacio, ma viene bloccata da Thomas. In particolare, lo stilista le fa notare che ha la felicità a portata di mano e che dovrebbe semplicemente godersi una vita insieme a Liam.

La invoglia a combattere per la famiglia che ha sempre desiderato di avere. Sebbene Thomas riesca sul momento a convincerla, Steffy non può non pensare che sta costruendo, in realtà, un castello di carta basato su una bugia. Nel frattempo, Hope si confida con Thomas riguardo la sua rottura con Liam. La situazione inizia a cambiare quando il giovane Forrester chiede a Zoe di diventare sua moglie. In questa fase della trama, più volte si ritrova a discutere con Hope.

La figlia di Brooke nota che l’imminente matrimonio di Thomas e Zoe sta destabilizzando il piccolo Douglas. Invece, Steffy comprende che suo fratello sta muovendo di nuovo i fili, sfruttando Zoe e Douglas per arrivare a Hope. Tenta nuovamente di convincere la sorella a mantenere il silenzio, ma questa volta la verità esce fuori.

Steffy confessa finalmente che dietro il bacio tra lei e Liam c’era un piano di Thomas. A questo punto, Hope si rende conto di essere caduta ancora in una trappola del Forrester e decide di agire, con la complicità di Zoe. Thomas viene così smascherato, ma cosa decidono di fare Liam e Hope?

Steffy si ritrova di nuovo sola con la sua Kelly, mentre lo Spencer torna tra le braccia della figlia di Brooke! I due organizzano subito il loro matrimonio! Nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in America, Liam sembra essere rimasto da solo. Hope sta cercando delle risposte sul loro rapporto, mentre Steffy sembra aver voltato definitivamente pagina con Finn!