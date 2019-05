Anticipazioni Beautiful: Liam e Hope si sposano, il gesto per Steffy

Beautiful anticipazioni, Liam e Hope si sposano: l’invito a Steffy

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, il pubblico assisterà al matrimonio di Liam e Hope. La giovane Logan è incinta e ora finalmente ha l’opportunità di formare una famiglia insieme al suo grande amore. Mentre lo Spencer chiede a Wyatt di essere il suo testimone di nozze, Hope fa un gesto importante nei confronti di Steffy. La figlia di Ridge raggiunge la sua ormai ex rivale alla casa sulla scogliera. Qui la Logan le consegna un bel regalo per la piccola Kelly, ma non solo. Hope chiede a Steffy di essere presente alle sue nozze con Liam. Ovviamente la giovane Forrester resta spiazzata di fronte a questa proposta, ma decide comunque di prendere parte all’evento. Ma prima Steffy chiede a Hope se può essere accompagnata da sua madre Taylor, per sentirsi più a suo agio. La donna è, infatti, tornata a Los Angeles e non è assolutamente contenta della situazione che ha trovato.

Liam e Hope matrimonio: Steffy accetta di prendere parte all’evento

Hope invita Steffy al tanto atteso matrimonio e poi lo rivela a Liam. Quest’ultimo si mostra subito preoccupato, poiché non vuole assolutamente vedere la sua ex moglie in difficoltà. Ma la Logan gli fa presente che la stessa Forrester li ha spinti a ricominciare una nuova vita insieme, convolando a nozze. Così lo Spencer si convince del fatto che a Steffy potrebbe far piacere essere presente al matrimonio. Intanto, Taylor non prende affatto bene quanto sta accadendo. Secondo la donna, sarebbe stata proprio Brooke a convincere Hope a invitare Steffy alle nozze, con lo scopo di farla soffrire. La figlia di Ridge, però, vuole prendere parte all’evento, nonostante tutto.

Il matrimonio di Liam e Hope: Steffy fa un discorso per la coppia

Arriva il giorno tanto atteso e per Hope c’è una sorpresa speciale. Sua sorella Bridget fa ritorno a Los Angeles proprio per assistere al suo matrimonio. Ma non solo, alle sue nozze ha così scelto di partecipare anche Steffy. Quest’ultima fa addirittura un discorso, che viene accolto benissimo sia da Liam che da Hope. Quest’ultima è sicura che tutti e tre insieme potranno dare una famiglia unita e serena ai loro figli. Lo Spencer, invece, ringrazia la sua ex moglie per il sostegno che sta dando a entrambi, nonostante tutto.