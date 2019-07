Anticipazioni Beautiful: Bill finisce in coma dopo la lite con Ridge

Beautiful anticipazioni, Bill e Rigde si scontrano: lo Spencer cade dal balcone

Duro e violento scontro quello che vede protagonisti Bill e Ridge nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5. Secondo le anticipazioni, i due grandi rivali si scontrano in modo abbastanza acceso. Nel corso della lite, un incidente porta il capo della Spencer Publications in coma. Il tutto accade dopo la fine del processo sulla custodia esclusiva di Will. Durante la causa in tribunale, Ridge mette in atto un complotto per far uscire Bill sconfitto. Il Forrester vede questa come l’occasione perfetta per vendicarsi. Dalla parte dello Spencer, però, si schiera proprio Brooke. La Logan non è per nulla d’accordo con la decisione presa da Katie e Thorne, tanto che appoggia completamente il suo ex marito. Ma non solo, la madre di Hope viene a conoscenza del complotto ideato da Ridge e non riesce a restare in silenzio. Brooke affronta inizialmente il giudice McMullen e subito dopo il Forrester. Quest’ultimo le chiede di mantenere il segreto, ma la Logan confessa quanto realmente accaduto a Katie e a Bill.

Bill sostenuto da Brooke: la Logan si schiera dalla parte dell’ex marito, Ridge e Thorne lo affrontano

Brooke, venuta a conoscenza del complotto di Ridge e di McMullen, decide di continuare a sostenere Bill. Quest’ultimo, felice di vedere la sua ex moglie dalla sua parte, la bacia. Steffy assiste alla scena di nascosto, ma non se ne va prima ancora di vedere la Logan prendersela con Bill. Infatti, Brooke ricorda subito allo Spencer di essere sposata e di non voler assolutamente tradire Ridge. Non appena viene a conoscenza di quanto accaduto, il Forrester si scaglia contro la moglie. Dopo un piccolo scontro, il padre di Steffy comprende che sua moglie non avrebbe voluto scambiarsi quel bacio con Bill e insieme a Thorne va ad affrontarlo.

Bill si scontra con Ridge e cade da un balcone: lo Spencer finisce in coma

Ridge è pronto ad affrontare il suo grande rivale. La lite, però, diventa sempre più accesa, tanto che ne nasce uno scontro fisico. Mentre Thorne cerca di dividerli ecco che si ritrova di fronte a una scena inaspettata. Bill è caduto dal balcone. Immediatamente i due fratelli Forrester chiamano un’ambulanza, ma ormai lo Spencer è finito in coma. Le anticipazioni annunciano che Brooke se la prende duramente con Ridge e tutti stanno a fianco di Bill, privo di sensi sul letto di ospedale.