Anticipazioni Beautiful: bacio tra Liam e Sally, ma i due non finiscono insieme

Beautiful anticipazioni: Liam e Sally non si mettono insieme, lui resta con Steffy

Nonostante la tragedia, Liam e Sally riescono a vivere un momento di intimità. Nelle attuali puntate italiane di Beautiful il giovane Spencer e la stilista rimangono vittime dell’esplosione della Spectra Fashion, voluta fortemente da Bill. Sotto le macerie Sally Spectra dichiara a Liam il suo interesse e lo bacia. Un bacio che il marito di Steffy ricambia senza pensarci troppo. Una volta fuori dall’edificio, però, Liam si pente di quanto accaduto e decide di rivelare tutto alla moglie, nonostante il parere contrario di Sally. Dunque, nessuna relazione tra Liam e Sally: i due non vanno oltre quel bacio. O meglio oltre quei baci. E sì, perché Sally prova a baciare di nuovo Liam una volta ritornata alla vita di tutti i giorni. Ma il ragazzo non prova gli stessi sentimenti della Spectra ed è determinato a restare accanto alla moglie

Liam e Steffy restano insieme ma ancora per poco

Dopo giorni di incertezza, Liam Spencer rivela alla moglie dei baci che si è scambiato con Sally Spectra. Steffy è ovviamente sconvolta dalla situazione e pensa che il marito abbia dei sentimenti per la stilista. Ma Liam non ama Sally: il suo amore è solo ed esclusivamente per Steffy. Questo non basta alla figlia di Ridge che, colta da un momento di debolezza, finisce a letto con Bill. Quest’ultimo ha un’accesa discussione con Liam e perde la Spencer Pubblications. Per vendicarsi di Liam, Bill seduce Steffy: i due passano una notte di passione che cambia per sempre le sorti della storia d’amore tra la Forrester e Liam.

Liam e Steffy non stanno più insieme in America

Nelle attuali puntate americane Liam e Steffy non sono più sposati, nonostante siano diventati genitori di una bambina, Kelly. Spencer è tornato tra le braccia di Hope, che ha finalmente sposato dopo aver passato tanti anni a rincorrersi. Sally, dal canto suo, ha appena iniziato una relazione con Wyatt, conosciuto per caso al Bikini Bar.