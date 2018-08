Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 20 al 24 agosto

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 20 agosto a venerdì 24 agosto

Beautiful è tornato finalmente in onda! Da lunedì 20 agosto riprendono su Canale 5 le puntate della soap americana più amata in tutto il mondo. Ma dove eravamo rimasti? Bill Spencer sta per demolire l’edificio della Spectra Fashion per creare il suo grattacielo. Ma il sogno dell’uomo rischia di non realizzarsi per colpa di Liam, che ha organizzato un sit-in insieme a Sally e a tutti i dipendenti della Spectra. Steffy Forrester è sconvolta per quanto sta facendo il marito e si confida con Wyatt mentre Bill prova a far cambiare idea al figlio. Ma Liam è irremovibile e dà il via al sit-in, fianco a fianco a Sally. Nonostante la presenza del figlio, Bill toglie la corrente all’edificio per far vedere a Liam che sta facendo sul serio.

Lunedì 20 agosto

Liam, Sally, Shirley, Darlita e Saul sono all’interno della Spectra a fare un sit-in di protesta contro la demolizione dell’edificio. Bill non intende darsi per vinto e decide di far saltare una piccola parte del magazzino, a scopo intimidatorio.

Martedì 21 agosto

Bill, ignaro della presenza di Sally e Liam all’interno della Spectra, demolisce l’edificio. Sono tutti costernati: Bill e Steffy si precipitano a cercarli tra le macerie, sperando di trovarli ancora vivi. Intanto, Liam e Sally cercano di darsi coraggio, aspettando i soccorsi, e i due si baciano.

Mercoledì 22 agosto

Bill e Steffy non si danno per vinti e continuano a cercare senza sosta Liam e Sally tra le macerie. Quel che è restato in piedi dell’edificio è pericolante, ma grazie all’aiuto della squadra di soccorso, i due ragazzi vengono tratti in salvo ancora vivi.

Giovedì 23 agosto

Usciti miracolosamente vivi dalla demolizione della Spectra, Liam e Sally vengono medicati in ospedale e dimessi. Intanto, la situazione tra Bill e Liam peggiora e Steffy è preoccupata dei sentimenti che il marito nutre nei confronti della giovane Spectra.

Venerdì 24 agosto

Liam è deluso dal padre e decide di non avere più alcun tipo di rapporto con lui. Intanto è pronto a dire alla moglie del bacio con Sally, avvenuto sotto le macerie. Steffy, dal canto suo, promette al suocero che farà il possibile per riportare la pace in famiglia.