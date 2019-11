Anticipazioni Amici, allievi scherzano col fuoco: provvedimenti, sfide, espulsioni

Amici anticipazioni, previsto appuntamento di fuoco con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Le ultime puntate di Amici di Maria De Filippi hanno avuto come protagonisti loro due, che da anni ormai portano avanti battaglie e difendono convinzioni senza arretrare di un millimetro dalle proprie posizioni: parliamo ovviamente di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che siamo sicuri faranno parlare molto di sé nella puntata di sabato 23 novembre. Cos’è successo esattamente? I ragazzi sono molto tranquilli su Instagram: c’è chi si diverte a condividere e a interpretare canzoni in gruppo e chi mostra parte della propria giornata, felice di quest’importante opportunità che può cambiare davvero la vita; non sanno tuttavia che sabato potrebbero trovarsi dinanzi a decisioni tutt’altro che inaspettate per chi come noi segue Amici da sempre.

Anticipazioni Amici, Rudy interessato a Skioffi nonostante i rimproveri

La sfida tra Gabriele Marcianò e Skioffi, che prima di entrare nella scuola ha avuto modo di confrontarsi pure con Maria De Filippi per le polemiche scoppiate dopo il suo ingresso, è ancora apertissima; siamo convinti tuttavia che Rudy stia prestando tanta attenzione al comportamento del trapper perché seriamente interessato a tenerlo con sé. Non sappiamo quale sia la sua opinione su Gabriele, che pure ha un bello stile di scrittura, ma non è da trascurare il fatto che in questi giorni Rudy abbia tenuto parecchio d’occhio l’avversario; solo ieri ad esempio gli diceva che avrebbe dovuto concentrarsi e pensare soprattutto a lavorare invece di scherzare con gli amici.

Skioffi e Gabriele, decisione inaspettata sabato? Previste polemiche

Gli attriti fra i due si sono visti anche oggi ma questo è probabilmente uno dei casi in cui Zerbi è interessato all’allievo e vorrebbe scommettere sul suo percorso. Quella di sabato quindi potrebbe essere una decisione inaspettata per molti perché in tanti stanno ancora chiedendo l’espulsione del cantante dalla scuola. E non dimentichiamo che ben presto la produzione comunicherà una decisione importante che riguarda proprio il suo destino.

Amici 19 spoiler, Valentin Alexandru a rischio

Seriamente a rischio ci sembra Valentin Alexandru. In realtà non sappiamo se sabato si arriverà a un verdetto definitivo perché sia lui sia Javier, il ballerino scelto da Alessandra, ci sembrano bravi; inoltre il ballerino di danza latino-americana piacerà senz’altro a Veronica Peparini e a Timor Steffens – a sospendere il giudizio è stata solo la Celentano – e quindi tutto potrebbe risolversi con una sfida esterna che magari avverrà solo tra qualche settimana.

Sabato 23 novembre, Valentin sfida la Celentano: scontro con Natalia Titova?

Prima di allora però ne potrebbero succedere di cose, e in questo caso la Celentano non ci sembra avere torto: Valentin infatti continua a non studiare ciò che gli viene assegnato e questo non può che metterlo a rischio, sebbene l’anno scorso Mowgli sia riuscito ad arrivare al Serale avendo studiato poco o nulla di quanto gli era stato detto dalla maestra. La puntata si preannuncia infuocata anche perché Natalia Titova sembra credere molto in Valentin, che in effetti nel suo stile è bravissimo, quindi non è da escludere uno scontro anche accesissimo in diretta. Quest’anno insomma Amici è partito in quinta, e se il buongiorno si vede dal mattino non osiamo neanche immaginare cosa succederà nelle puntate a ridosso del Serale.