Amici Skioffi e Maria, il confronto dopo le polemiche: annunciato provvedimento

Skioffi dopo le polemiche, ad Amici il chiarimento su Yolandi

Skioffi ha finalmente parlato della polemica che lo ha travolto, e bisogna dire che ha fatto bene a non ignorarla, sia per la gravità dei contenuti che si leggono in Yolandi sia perché il suo sfogo ha permesso al pubblico di farsi un’idea più completa, senz’altro diversa da quella che si sarebbe affermata se non avesse proferito parola. Anche Maria De Filippi è intervenuta sulla polemica e ha cercato di scoprire qualcosa di più sui motivi che hanno spinto Skioffi a scrivere un testo del genere; la conduttrice ha usato il suo solito approccio materno ma è stata anche altrettanto chiara, prendendo ovviamente posizione contro il contenuto di Yolandi.

Amici, Skioffi si sfoga: “Non sono un criminale”

“Racconta – queste le parole di Skioffi sul testo – di una coppia. Lei tradisce lui. Alla fine del pezzo lui ammazza lei. Volevo far apparire altro rispetto a quello che si dice, fare una cosa contro la violenza. Comunque sia, è tranquillamente fraintendibile. L’ho spiegato per tre anni, ma nessuno l’ha capito. Sarà sempre così. Io – ha aggiunto il cantante, visibilmente turbato dalle accuse mossegli contro dal Web – so cos’ho nella testa, non sono un criminale. Mi sono immedesimato nella mente di uno psicopatico. L’ho scritta – queste le parole sulla canzone – nel modo più crudo possibile”.

Skioffi in lacrime: “È un anno che cerco di cambiare vita”

Il racconto di Skioffi, che è finito anche in lacrime, è durato a lungo ed è stato un lungo sfogo in cui ha ammesso di essere stato consigliato male e di preferire un altro genere di testi tra quelli che aveva scritto; Skioffi ha anche spiegato che il suo era un trap trash e che fino a prima di Yolandi le stesse mamme portavano i figli a sentire i suoi concerti, mentre dopo la canzone è cambiato tutto. “I miei spettacoli – ha spiegato – erano cabaret, non erano rap. Da quando ho fatto Yolandi tutto è cambiato. Cerco di andare avanti ma entro qui dentro e si riparte. A ‘sto punto me ne stavo a casa Se dovessi entrare è un casino… è un anno che cerco di cambiare la mia vita”.

Anticipazioni Amici: provvedimento per Skioffi?

La spiegazione di Skioffi ci è sembrata convincente, nel senso che quel testo è davvero irripetibile in alcuni dei suoi punti, ma è anche vero che si tratta di un ragazzo che ha ammesso i suoi errori e che ha spiegato cosa c’è dietro a quella scelta. Fosse per noi non lo puniremmo: sarà il pubblico a decidere. Al momento intanto il talent show ha annunciato che sarà presa un’importante decisione.