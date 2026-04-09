Anticipazioni Amici Serale, i tre allievi al ballottaggio: in studio volano uova

Amici di Maria De Filippi è ormai entrato nel vivo della caldissima fase Serale. Giovedì 9 aprile è stata registrata la quarta puntata che verrà trasmessa sabato 11 in prime time su Canale 5. Come al solito le anticipazioni di tutto quello che è avvenuto in studio sono state fornite dal portale Superguida.tv. Al ballottaggio finale, ossia a rischio eliminazione, sono finiti tre allievi. Gli ospiti sono stati J-Ax, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon.

Amici 25 anticipazioni: chi ha vinto la prima manche

Nella prima manche, il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha sfidato quello di Emanuel Lo ed Anna Pettinelli. Ha vinto la prima squadra.

Guanto di sfida tra Nicola e Alessio proposto dalla Celentano: i due ballerini si sono esibiti su un mix di stili. Ha trionfato Nicola. Dopodiché c’è stata una discussione. C’è chi ha ritenuto che il guanto di sfida non fosse equo. Alessandra si è difesa affermando che le lamentele sono state infondate in quanto la gara ha contemplato tutti gli stili.

Gard contro Caterina: la ragazza ha cantato Whenever, Gard il suo nuovo inedito e ha vinto.

Emiliano contro Kiara. Vittoria per l’allievo.

Al ballottaggio sono finiti Gard e Alessio. Quest’ultimo ha avuto la peggio, finendo al ballottaggio finale.

Amici 25, quarta puntata serale: la seconda manche

Protagonista della seconda manche di nuovo il team “Zerbi-Cele” contro quello di “Lorella Cuccarini e Veronica Peparini”. Ad avere la meglio sono state queste ultime.

Elena ha intonato Per Elisa gareggiando contro Angie che ha cantato Mi sei scoppiato dentro al cuore. Trionfo per Angie.

Riccardo si è esibito sulle note di L’uomo che cade nella sfida contro Alex. Prova annullata per parità.

Al ballottaggio sono finiti Caterina, Emiliano ed Elena. A salvarsi sono stati gli ultimi due, Caterina è finita al ballottaggio.

Amici di Maria De Filippi: cosa è successo nella terza manche

A contendersi la manche sono state le stesse squadre che hanno disputato la seconda; è però cambiato il risultato in quanto il team “Zerbi-Cele” ha vinto.

Guanto di sfida latino: Alex contro Emiliano. Ha vinto il primo, nonostante Emiliano abbia fatto incetta di complimenti.

Elena ha intonato Mariposa nella sfida con Alex. Ha trionfato la ragazza.

Al ballottaggio della manche si sono confrontati Alex e Lorenzo. Quest’ultimo ha intonato Tu vuò fa l’americano accompagnandosi al pianoforte. Ha vinto. A rischio eliminazione Alex.

Chi ha vinto il gioco di Alessandro Cattelan

Password, il gioco condotto da Alessandro Cattelan, ha visto gareggiare il team formato da Amadeus e Orietta Berti e quello composto da Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon. Ha vinto il primo. Il secondo ha quindi dovuto sottoporsi a penitenza. E in tale momento, Zerbi ha domandato se poteva tirare un uovo in testa alla Pettinelli. E lo ha fatto per davvero. La speaker radiofonica ha reagito lanciando a sua volta un uovo. Ha però mancato il collega.

Ballottaggio finale ed eliminazione

Alessio, Caterina e Alex sono i talenti a rischio eliminazione. Alessio ha danzato sulle note di 90 minuti con Samu Segreto, Alex su quelle di Arrogante mentre Caterina ha cantato Take my breath away. Per sapere chi è stato eliminato bisognerà attendere la messa in onda di sabato.

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