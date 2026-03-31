Gigi D’Alessio: “Vi dico come Maria De Filippi mi ha portato a Amici e come s’è comportata con la Rai”

Gigi D’Alessio è la new entry della giuria di Amici di Maria De Filippi 25. Il cantante campano, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di coach a The Voice e negli spin-off della trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici, è sbarcato nel talent show di Mediaset, dove si è già reso protagonista di un paio di scontri ruvidi con la prof Anna Pettinelli. Intervistato a Tv Sorrisi e Canzoni, l’autore di “Non dirgli mai” ha svelato i dettagli della trattativa con “Queen Mary”, spiegando che, a differenza di quanto creduto da molti, la conduttrice pavese lo ha cercato solamente quando ha saputo che lui aveva deciso di interrompere la sua collaborazione con The Voice. Un dettaglio non da poco che rivela che Gigi non ha abbandonato l’amica “Antonellina” dopo che Mediaset gli ha presentato un’offerta. Anzi è accaduto il contrario: prima lui si è svincolato e poi Amici ha bussato alla sua porta.

Gigi D’Alessio e la trattativa per sbarcare ad Amici: Maria De Filippi esempio di correttezza

“Maria è una persona eccezionale: non viene per farti un’offerta se tu stai facendo il giudice da un’altra parte. Ha aspettato che io non fossi più a The Voice e mi ha proposto di andare a fare il giudice ad Amici. Siccome è un programma che parla di musica, non ho esitato ad accettare l’invito”, ha raccontato D’Alessio, tenendo a precisare la correttezza professionale della De Filippi.

Gli scontri con Anna Pettinelli e i camerini separati

L’artista campano ha parlato anche delle ruggini che si sono viste al Serale di Amici con Anna Pettinelli. A un certo punto, Gigi ha scandito la frase diventata virale sul “chi fa i dischi e chi li mette”. “Sono stato toccato sul vivo. Non potevo non reagire”, ha commentato, aggiungendo che a suo avviso non si può parlare genericamente di sbavature. Inoltre, ha sostenuto che non si può insegnare a un cantante cos’è l’intonazione. Ovviamente il riferimento è stato alla speaker radiofonica e alla discussione avuta con lei.

“Poi, certo, in ogni performance ci possono essere delle imprecisioni. Come quando vai a fare le analisi del sangue: c’è chi ha il colesterolo alto, chi i trigliceridi… Qualcosa si trova sempre”, ha continuato D’Alessio. Spazio poi a un curioso aneddoto relativo al dietro le quinte del talent show. “Abbiamo camerini separati e non ci vediamo prima. Secondo me la cosa di non farci incontrare è voluta: così succede tutto in onda e i confronti sono spontanei”, ha confidato.

In effetti la scelta della disposizione dei camerini sembra essere stata studiata in modo alquanto furbo e intelligente. Se prof e giudici sono ‘distanti’ nel backstage, hanno meno opportunità di parlare prima e dopo la registrazione, il che potenzialmente rende tutto più ‘pepato’: l’ennesima intuizione geniale di quel ‘diavolaccio’ di Maria De Filippi.