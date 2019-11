Anticipazioni Amici sabato prossimo, chi entra dei cantanti e dei ballerini sospesi

Amici 19 anticipazioni: Maria De Filippi svela cosa succederà il prossimo sabato

Cosa succederà il prossimo sabato ad Amici 19? Quali sono le anticipazioni che abbiamo in nostro possesso? La puntata non è in diretta, quindi scopriremo tutto non appena ci saranno le registrazioni che in genere avvengono il venerdì, un giorno prima della messa in onda del pomeriggio; nonostante questo però possiamo già dirvi cosa succederà il 23 novembre perché proprio Maria De Filippi ha fatto il punto della situazione nel corso della puntata di oggi in cui è stata formata la classe di quest’anno.

Anticipazioni Amici: il futuro dei concorrenti con giudizio sospeso

Come forse non tutti sapete, quest’edizione è partita infatti con diciassette concorrenti, di cui tre con giudizio sospeso: il primo, Valentin, è un ballerino, e sarà messo a confronto con un talento che Alessandra Celentano ha scovato all’estero; gli altri due, Skioffi e Gabriele, sono cantautori e hanno il destino sospeso perché Rudy Zerbi ne ha apprezzato la buona capacità di scrittura ma vuole vederci comunque chiaro: nel corso della settimana li metterà varie volte alla prova proprio sulla scrittura e poi sabato comunicherà la sua decisione. Vi segnaliamo intanto che uno dei due cantanti, Skioffi, è stato travolto dalle polemiche per alcuni testi scritti in passato.

News Amici di Maria De Filippi, che ne sarà di Miguel Chavez, Federica Marinari e Federico Milan?

Resta ancora da scoprire cosa ne sarà di Miguel Chavez, Federica Marinari e Federico Milan che l’anno scorso non sono potuti entrare al Serale di Amici per una questione di posti. In puntata i tre non si sono presentati, e Miguel tra l’altro sembra avere un evento il 29 novembre: staremo a vedere a questo punto cosa ne sarà del loro futuro.