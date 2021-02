Le anticipazioni di Amici 20 sulla puntata di domani nascondono non pochi colpi di scena. Nel daytime di oggi Anna Pettinelli ha messo in sfida Leonardo Lamacchia. Naturalmente erano scene risalenti a qualche giorno fa, non di certo a oggi. E infatti nella registrazione che si è conclusa poco fa Leonardo ha affrontato la sua sfida. Ma intanto le anticipazioni giunte dal profilo Instagram di Amici hanno svelato anche l’ospite di domani: Alberto Urso sarà in studio e si renderà complice di uno scherzo a Deddy. Maria De Filippi gli dirà, ovviamente per finta, che deve affrontare una prova di intonazione. Così entrerà Alberto e canterà Nessun dorma.

Probabilmente Deddy non supererà questa prova e indosserà la maglia della sfida. In realtà sulla maglia rossa ci sarà scritto altro: il 9 marzo ci sarà un incontro virtuale con chi comprerà le copie della ristampa dell’album dei cantanti di Amici 20. Urso ha presentato il suo nuovo inedito. Anche la vocal coach Emanuela Cortesi presenterà la sua nuova canzone. Giulia ha vinto la prova TIM e quindi si è esibita due volte. Anzi tre, contando il passo a due con Alessandro. Entrambi torneranno al banco con le felpe oro del Serale. Chi invece non farà lo stesso è Martina: maglia sospesa da Lorella Cuccarini. La professoressa ha deciso di punire Martina per un atteggiamento ineducato e poco professionale mostrato durante le prove generali.

Un altro momento molto importante nella puntata di Amici 20 di sabato 20 febbraio 2021 è la classifica delle radio. In settimana i professori hanno dato dei voti e nella classifica finale Tancredi è risultato ultimo, con meno della sufficienza. Ebbene, le radio invece hanno premiato la sua Las Vegas: domani Tancredi sarà primo nella classifica con i voti delle radio. Deddy secondo posto, Sangiovanni ed Enula al terzo. Raffaele invece sarà ultimo. Le anticipazioni del Vicolo delle News non rivelano le altre posizioni, ma proseguono con la sfida di Leonardo.

Il giudice esterno sarà Charlie Rapino, in collegamento da Londra. Leonardo vincerà la sfida domani e ci sarà una discussione tra Rudy e Anna. Zerbi accuserà la collega di aver messo in sfida Leonardo con una scusa, per non accettare invece la candidatura di Deddy, che è molto amato dal pubblico a casa. Ma Rudy arriverà all’ennesimo scontro anche con Arisa dopo l’esibizione di Raffaele, che presenterà il suo nuovo inedito.

Tutte le felpe sono state confermate, tranne quella di Martina ma per provvedimento disciplinare. Non ci saranno eliminati domani ad Amici, quindi. Rosa ballerà con Tommaso, Samuele invece si esibirà su una coreografia di Marcello. Gaia canterà una cover, Tommaso invece ballerà una coreografia di hip hop. La Celentano gli dirà che deve migliorare, ma essendo la prima volta gli è andata comunque bene. Serena ballerà un passo a due con Tommaso. Esa, Aka7even e Deddy canteranno un inedito. Enula e Sangiovanni invece riproporranno i brani già presentati. Anche Ibla, che ora ha una nuova insegnante, presenterà un inedito. Anche su Sangiovanni si è accesa una discussione tra Zerbi e la Pettinelli.