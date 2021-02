Amici 20, Ibla cambia insegnante: è rottura con Zerbi, chi ha scelto

Ibla ha cambiato insegnante ad Amici 20. Già nei giorni scorsi Rudy Zerbi, che l’ha scelta per entrare nella scuola, aveva comunicato all’allieva che i loro percorsi non combaciavano più come prima. Aveva consigliato alla cantante di passare nella squadra di Arisa o di Anna Pettinelli perché avrebbe più chance di arrivare al Serale. Lui nell’ultima puntata ha confermato la felpa di Ibla, ma dicendo apertamente di avere molti dubbi. Quindi dopo la puntata i due si sono confrontati e Zerbi ha ribadito il suo pensiero. Ibla inizialmente non ne voleva sapere di cambiare prof, anzi avrebbe preferito continuare con Rudy. Sia perché è stato il primo a credere in lei sia perché hanno iniziato insieme e avrebbe voluto concludere con lui. Così però non sarà.

Nel daytime di oggi è stato mostrato un secondo incontro tra Ibla e Zerbi ad Amici 20. L’allieva ha scritto una lettera molto affettuosa per Rudy, confermando la sua intenzione di proseguire con lui. Purtroppo anche Zerbi non ha cambiato idea, per lui sarebbe stato più opportuno che Ibla proseguisse con Arisa o con Anna Pettinelli, che al momento credono di più in lei. La rottura quindi c’è stata. Ibla ha cambiato professore ad Amici 20: chi ha scelto? Come già accaduto per altri allievi, anche Ibla ha avuto modo di parlare con entrambe le insegnanti prima di fare la sua scelta.

Per lei comunque non è stato facile, non si aspettava questo divorzio ed è rimasta delusa da sé stessa. Ha avvertito la sensazione di aver deluso le aspettative di Rudy, ma Anna Pettinelli nel loro colloquio le ha detto che forse sono semplicemente due persone che non parlano la stessa lingua. Secondo Anna, Rudy ha ritenuto opportuno interrompere il percorso con Ibla perché avevano preso ormai due direzioni diverse e rischiava di portarla su una strada sbagliata. Anche se, sempre secondo lei, le persone non andrebbero scaricate ma si dovrebbe lottare insieme. Fino alla fine. La Pettinelli si è complimentata con Ibla per il suo mondo, che pensa non sia ancora venuto fuori del tutto. Avrebbe voluto sentirla anche in inglese, ma per l’allieva è una lingue poco affine a lei. Anche per la pronuncia.

L’incontro con Arisa è stato diverso, come sempre. Lei come insegnante è molto dolce e conciliante, le piace fare complimenti ai suoi allievi per renderli più sicuri. E quindi ha parlato con Ibla di come si vede come artista e come immagina il suo futuro. Ibla ha voluto capire se alle due insegnanti piacesse o meno il suo progetto musicale. La risposta è stata affermativa da parte di entrambe, Arisa ha visto in lei un potenziale in più. Ha chiaramente detto di voler tirare fuori da Ibla delle sfumature diverse, una cosa a cui l’allieva è molto interessata. Insomma, si sono trovate d’accordo e quindi Ibla ha scelto Arisa come nuova insegnante ad Amici 20.