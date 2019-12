Anticipazioni Amici, nuovo torneo nel talent show: delusioni, polemiche, rischi

Amici anticipazioni, nella scuola un nuovo torneo

Dopo aver decretato l’ultimo eliminato di questa settimana, Maria De Filippi ad Amici 19 ha annunciato l’organizzazione di un breve ma importante torneo che porterà il vincitore ad ottenere un premio. Le regole sono semplici: i sei concorrenti con i voti più alti dovranno essere sfidati dai concorrenti con quelli più bassi, dieci per la precisione, e se dovessero essere sconfitti prenderebbero il loro posto. In puntata ad esempio Jacopo Ottonello è stato sfidato da Francesco Bertoli che ha scelto come giudice della sfida Anna Pettinelli; a vincere – come riporta Il Vicolo delle News da cui prendiamo le anticipazioni – è stato però Jacopo che quindi ha mantenuto il suo posto tra i migliori, cosa che non sarebbe successa se avesse vinto Francesco.

Il nuovo torneo di Amici 19: sei migliori, un solo vincitore

Giulia Molino invece ha deciso di sfidare Gaia Gozzi scegliendo Rudy Zerbi come giudice; la ragazza ha vinto e Gaia è dovuta tornare al posto amareggiata, quindi perdendo la qualifica di “migliore”, peraltro dopo aver sentito Rudy lamentarsi del fatto che secondo lui sta pensando troppo all’estetica dell’esibizione e poco alla qualità della comunicazione. Il torneo durerà due settimane, i migliori di questa puntata sono stati Gaia, Nyv, Jacopo, Skioffi (quest’ultimo decretato migliore dalla classe), Javier Rojas e Federico Pietrucci; la situazione è poi cambiata leggermente per via di Gaia ma si può dire che almeno per il momento i sei preferiti dai professori restano sempre questi. Non sappiamo se la situazione cambierà in settimana o solo di sabato ma ci sembra strano che il programma perda l’occasione di creare dinamiche per i day time.

Anticipazioni Amici: la sfida a squadre vinta da Nyv

In puntata c’è stata anche la sfida a squadre, di cui vi riassumiamo i vari scontri:

Valentin Alexandru VS Giorgia Lopez, vince Valentin dopo aver silenziato Timor Steffens; Stefano Farinetti VS Devil A, vince Devil e scoppia la polemica su Stefano; Gaia VS Nyv, vince Gaia perché ha ballato molto di più di Nyv che non si è messa in gioco del tutto nella prova Perfomance; Federico VS Talisa Ravagnani, vince lui anche se Timor ha apprezzato moltissimo lei.

News Amici: gli eliminati, chi rischia e le sfide

Alla fine la sfida è stata vinta nuovamente dalla squadra di Nyv e si è proceduto con la lettura della classifica di gradimento. Alle ultime posizioni c’erano Alioscia Grossi e gli Inico, che però sono stati eliminati il primo in settimana mentre i secondi in puntata, e si è passati al terzultimo, cioè a Devil A, che quindi dovrà fare la sfida il prossimo sabato. Sfida immediata invece per Giorgia e Martina che vinceranno entrambe.