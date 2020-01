Anticipazioni Amici: infortunio per Javier, l’annuncio a fine puntata

By

Amici 19 anticipazioni, cos’è successo nell’ultima registrazione

Le ultime anticipazioni sulla puntata di sabato di Amici vengono dal Vicolo delle News e sono dunque affidabili. Sabato sarà ospite Gazzelle e la puntata inizierà regalando un po’ di risate al pubblico: Maria De Filippi infatti chiederà a tutti i cantanti di ballare “perché bisogna avere fiato”, e dopo le loro prove, superate solo da Gaia Gozzi e Giulia Molino, si butteranno in pista tutti, professori e Maria compresi; l’unico a non ballare è stato Rudy Zerbi che poi però sarà chiamato dalla De Filippi a farlo da solo. Preparatevi insomma. Ma veniamo alle sfide e agli esami di sbarramento e ammissione.

Anticipazioni Amici, la sfida a squadre: Gaia Gozzi perde ancora, Giulia Molino trionfa

Si è partiti con gli esami di ammissione che hanno avuto degli esiti sorprendenti, e si è poi passati alla sfida a squadre che ha visto vincere Giulia; ecco tutte le esibizioni:

Devil Angelo VS Francesca, ha vinto Devil Angelo; Valentin VS Talisa, ha vinto Valentin; Giulia VS Jacopo, ha vinto Jacopo; Nicolai VS Talisa, ha vinto Nicolai.

Martina ha superato il suo esame di sbarramento, e lo stesso ha fatto anche Stefano che però non può dormire affatto sonni tranquilli: qui tutte le anticipazioni al riguardo.

News Amici, Javier Rojas non può sostenere l’esame di sbarramento

Vogliamo soffermarci sul fatto che anche Javier Rojas avrebbe dovuto fare l’esame ma che non l’ha fatto perché infortunato; al momento non pensiamo sia qualcosa di grave ma non è certo positivo, visto che la corsa al Serale è già difficoltosa di suo e il rivale numero uno del danzatore, Nicolai Gorodiski, è già entrato. Sabato prossimo ne sapremo senz’altro di più. Restate con noi!