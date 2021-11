Anticipazioni Amici 21 oggi: eliminato e ritorni, ospiti attesi, sfide e gossip

Siete a caccia di anticipazioni di Amici 21 dalla registrazione di oggi? Sarete accontentati: tutto ciò che succederà nella puntata di domenica 14 novembre 2021. Finalmente è arrivato il momento di un ospite molto atteso: Aka7even ha cantato il suo nuovo singolo. Maria gli aveva promesso che sarebbe tornato con l’uscita del brano e ha mantenuto, come sempre, la promessa. In studio anche J-Ax per una nuova sfida tra cantanti. Ma ci sono delle sfide molto attese in ballo: LDA e Guido hanno vinto la sfida? La risposta è sì, entrambi hanno mantenuto il banco e chissà che questo non spinga chi continua a metterli in dubbio ad arrendersi.

Guido proprio non piace né a Raimondo Todaro né a Veronica Peparini, che lo apprezzano solo nel classico. Se la sfida di Todaro è stata sospesa per un infortunio dello sfidante, questa settimana è stata la Peparini a sfidare l’allievo di Alessandra Celentano. Anna Pettinelli metterà LDA in sfida per la terza volta? Proprio nel daytime di oggi l’allievo ha scoperto di essere di nuovo a rischio. Questo ha scatenato i dubbi su un accanimento da parte della Pettinelli. LDA ha vinto l’ultima sfida, in attesa dei prossimi sviluppi. Anche Guido è riuscito a mantenere il banco – giudice Marcello Sacchetta -, ma c’è stato un eliminato nella registrazione di oggi.

C’era infatti un terzo allievo in sfida. Le anticipazioni di Amici 21 svelano che Ale è stata eliminata. L’allieva ha perso la sfida contro un concorrente che si chiama Andrea, già visto nel programma. Ale ha affrontato la sfida dopo essere risultata ultima in classifica con Nek e la Pettinelli ha chiesto di scegliere lo sfidante. Quindi ha scelto il ragazzo che aveva sfidato LDA qualche puntata fa e a cui Maria De Filippi aveva fatto i complimenti.

Serena si è infortunata e non si è esibita, ma nella puntata di Amici 21 di domenica 14 novembre 2021 non mancheranno dei nuovi bigliettini. Dopo la cotta di Mattia per Giulia Stabile, nella registrazione di oggi un altro anonimo ha confessato i suoi sentimenti. In un bigliettino infatti c’era scritto che se Serena non fosse impegnata con Albe ci proverebbe con lei. Scopriremo mai chi è il mittente di questo messaggio? In un biglietto su LDA c’era scritto che lui non dice tutto ciò che pensa. Messaggio anche per Alex: troppo permaloso. A Sissi hanno consigliato di esporsi di più.

Le anticipazioni di Amici 21 di oggi, del sito Quello che tutti vogliono sapere, non hanno tralasciato la conferma delle felpe. Con annesse discussioni tra prof. La Celentano ha messo in discussione Mattia, Christian e Todaro ha ricambiato mettendo in discussione Carola. Quest’ultima si è esibita in un tango e la sua maestra l’ha elogiata, dicendo che Carola è la più versatile. Raimondo non è d’accordo e ha messo in evidenza tutti gli errori della ballerina; secondo lui la Celentano vorrebbe far credere che Carola sappia fare più cose, anche se non è così.

La discussione si è riaccesa quando la Celentano ha chiesto di vedere il passo a due tra Carola e Mattia. Anche in questo caso ha elogiato la sua allieva, mentre Todaro, trattandosi di latino, ha parlato di passi fuori tempo e di un pezzo che non aveva nulla della rumba. Maria ha chiesto un parere anche a Umberto Gaudino, poi Todaro ha continuato a sostenere che la Celentano elevi i suoi allievi anche quando non dovrebbe e metta in difficoltà gli altri. Tutto per far passare bene agli occhi del pubblico i suoi ballerini, insomma. Todaro e la Celentano hanno ballato una bachata dopo le discussioni.