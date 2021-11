Amici, a Mattia piace Giulia Stabile? Imbarazzo in studio, Christian dice sì

A Mattia Zenzola piace Giulia Stabile? Un gioco fatto da Maria De Filippi ha scatenato un gossip nella classe che ricorda molto uno della passata edizione, quando Giulia era dall’altra parte. I fan ricorderanno infatti che nelle prime settimane del programma la ballerina non nascondeva di avere una cotta per Sebastian Taveira. Alla fine si sa come è andata, il suo cuore ha iniziato a battere per Sangiovanni convivendo con lui e sono ancora oggi una coppia. Adesso che è tra i ballerini professionisti le è successa la stessa cosa, ma a parti inverse: quest’anno è lei che ha fatto colpo su uno degli allievi.

Per mettere in atto il gioco delle verità, Maria ha chiesto di scrivere dei bigliettini anonimi che ha letto oggi in studio. Sono caduti dei palloncini dall’alto e in ognuno di loro c’era un bigliettino. In un palloncino c’era per esempio un invito a cena per Elena D’Amario, che non ha potuto accettare o rifiutare non sapendo il mittente. C’era un bigliettino anche per Anna Pettinelli, che l’ha resa molto contenta. Sul bigliettino c’era scritto che nonostante urli molto è bella comunque. Lorella Cuccarini, che poco prima aveva attaccato la Pettinelli, ha ironizzato sulla cosa e detto che è stato scritto perché non sente le urla da vicino.

Ma quello che ha animato lo studio è stato il bigliettino su Mattia e Giulia Stabile. Maria ha chiamato proprio la ballerina professionista per leggere cosa c’era scritto nel palloncino. Inutile dire che Giulia ha cominciato a ridere appena ha letto, poi ha preso coraggio e ha letto ad alta voce: “A Mattia piace Giulia Stabile”. Una frase breve che però ha detto tutto in poche parole. La Stabile ha commentato così: “Io sono occupata però. E innamorata”. Mattia era imbarazzatissimo dopo il biglietto su Giulia!

Sul viso del giovane ballerino si leggeva proprio tutto l’imbarazzo del mondo, sebbene lui abbia tentato di mascherare. Molti ragazzi della classe sembravano essere già a conoscenza di questa cotta, visto come hanno reagito. Mattia pensa di sapere chi lo ha scritto, forse il suo amico Christian? Proprio lui sembrava il più divertito di tutti in questa situazione, ma soprattutto ha confermato per tutto il tempo con le sue reazioni che è tutto vero. Visto l’imbarazzo di Mattia ad Amici 21, Maria lo ha interpellato poco dopo. Il ballerino ha precisato:

“Volevo solo precisare una cosa, Giulia mi piace tanto come balla. Quando balla fa impazzire, mi trasmette tanto, è molto sensuale. Questo, chiuso”

Mattia Zenzola ha negato che gli piace Giulia Stabile, ma mentre lui lo diceva le telecamere hanno inquadrato Christian, che invece ha continuato a confermare.