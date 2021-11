Siete in cerca di anticipazioni su Amici 21 di oggi? Siete nel posto giusto! Come ogni settimana, anche oggi mercoledì 3 novembre c’è stata una nuova registrazione. Le anticipazioni per domenica 7 novembre 2021 erano molto attese dai fan di alcuni allievi, per esempio da quelli di LDA: avrà vinto la sfida? Non è stato l’unico a scendere al centro dello studio con la scritta rossa della sfida, anche Serena ne ha affrontata una. Chi saranno invece gli ospiti di domenica prossima? Ebbene, c’è stata una nuova sfida tra cantanti e a giudicare è arrivata Loredana Bertè, da sempre legata al mondo di Amici di Maria De Filippi. Ospite in studio anche Roberto Saviano.

Le anticipazioni di Amici 21 del sito Quello che tutti vogliono sapere cominciano con il confermare che tutti i ragazzi hanno ricevuto la conferma della felpa. I professori non hanno sospeso la maglia a nessuno di loro. LDA ha vinto la sfida, così come anche Serena. Che ne è stato invece della sfida di Guido, voluta da Raimondo Todaro? Ebbene, il ballerino di Alessandra Celentano non ha affrontato la sfida a causa di un infortunio del suo sfidante. Forse è solo rimandata, o forse annullata: tutto dipende dalla gravità dell’infortunio del ballerino individuato da Raimondo. Ne sapremo di più nella puntata di Amici 21 di domenica 7 novembre 2021.

A proposito della gara giudicata dalla Bertè invece è trapelato che Luigi è stato primo con un bel voto 10, tondo tondo; ultima invece Nicol. I cantanti hanno cantato tutti gli inediti nuovi. Sissi si è piazzata al secondo posto, seguita poi da Ale, Alex, Albe, Tommaso, Simone, LDA, Rea e ultima Nicol. LDA pare ci sia rimasto molto male per un commento di Loredana, che lo avrebbe definito banale e poco curioso. C’è stata anche l’ormai solita discussione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sui testi di LDA, che Anna ha bersagliato in settimana coinvolgendo anche papà Gigi.

Nessun problema per i ballerini, invece: tutti hanno convinto i rispettivi professori e sono tornati al banco con la felpa di Amici 21. Naturalmente Todaro e Celentano hanno discusso per Serena, ma pare che la maestra Alessandra in questa registrazione ne ha avute anche per Mattia.

Ma le anticipazioni di oggi su Amici 21 non sono ancora terminate. C’è stato tempo e spazio anche per giocare un po’: Maria ha mandato in onda un filmato in cui Sissi, LDA e Dario avrebbero avvistato un ufo in giardino! La conduttrice ha anche sottoposto alla classe il gioco della verità ed è saltato fuori che a Mattia piace Giulia Stabile. Qualcuno avrebbe una cotta anche per Elena D’Amario. Verrà mostrato anche lo scherzo di LDA e Serena ad Albe?