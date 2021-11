Amici 21, a LDA piace Serena ma è uno scherzo per Albe: la reazione

LDA e Serena hanno fatto uno scherzo ad Albe ad Amici 21 che è piaciuto molto ai fan sui social. A organizzare tutto pare sia stato proprio Luca D’Alessio, che ha dettato anche i tempi a Serena per raggiungerlo nei vari luoghi della casetta dove hanno messo su la scenetta. La ballerina era nella verandina alle spalle dell’ingresso della casetta quando LDA l’ha raggiunta. Nel frattempo Albe era a lezione, ma la produzione ha chiamato la vocal coach per chiederle di rispedire l’allievo in casetta. Così il cantante ha raggiunto tutti gli altri sugli scalini e in televisione è andato in onda lo scherzo di LDA e Serena.

Nel video si vedeva LDA dichiararsi a Serena, ma non era corrisposto. Quindi Luca ha iniziato a parlare molto seriamente dei suoi sentimenti per la ballerina, dicendole che non se la sentiva ancora di confessare tutto ad Albe. Quindi ha rivelato di avere un interesse per Serena, ma in un primo momento Albe ha reagito bene, inaspettatamente bene. Anzi, si è preoccupato per il suo amico iniziando a dire di essere dispiaciuto perché non sapeva di questo interesse di LDA: “No, poverino, non lo sapevo. Mi spiace”. Insomma Albe sembrava realmente sofferente all’idea di provocare sofferenza al suo amico stando insieme a Serena.

La reazione di Albe allo scherzo è cambiata quando LDA ha iniziato a fare strane domande a Serena. “Cosa ci vedi di bello in lui?”, ha detto il figlio di Gigi D’Alessio, azzardando anche a una sintonia diversa con lui. A questo punto Albe ha iniziato a fare domande agli altri, ha chiesto a quando risalisse il video e soprattutto ha pensato a uno scherzo. Altri allievi lo hanno convinto che invece non lo era. Si è fatto anche una risata quando LDA si è detto convinto che Serena in realtà sia interessato a lui e non ad Albe.

Quindi il cantante ha iniziato a seguire con più attenzione il dialogo fra i due. “Secondo me tu in lui non ci vedi chissà che cosa”, ha insistito LDA. A queste parole Albe non riusciva a credere alle sue orecchie, quello nel video non gli sembrava il suo amico Luca. Al tempo stesso ha provato a mettersi nei suoi panni ed era sinceramente dispiaciuto:

“Aspetta un secondo. Avessi visto dei comportamenti mi sarei confrontato per primo, ma non ho visto proprio niente… Perché non me lo ha detto? Perché deve dire cosa ci vedi in lui. Io non lo direi mai, anche se sei il mio peggior nemico. Anzi lì sì”

Dopo il video, Albe ha detto di voler un chiarimento con LDA ma non ha fatto in tempo a chiederlo. La produzione ha subito richiamato tutti sugli scalini per mostrare il momento in cui Serena e LDA hanno scritto su un foglio che era uno scherzo per Albe. Quindi i due ragazzi si sono rincorsi in casetta, giocando e abbracciandosi alla fine. A proposito delle reazioni in casetta, invece, hanno divertito molto i fan sui social le frasi di Carola. Le sue parole sono apparse ovunque tra i tweet. Prima ha detto, soddisfatta: “Io vivo per queste cose”. Quando Albe invece si diceva incredulo, Carola ha pensato di consolarlo così: “Questa è la magia, che non te lo aspetti”.

comunque albe è davvero un cucciolo piuttosto che arrabbiarsi si è dispiaciuto per luca proteggete questo ragazzo #Amici21 pic.twitter.com/Ue1Cy0ir9w — mars ✌︎ (@marsxnvm) November 3, 2021