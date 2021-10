Anticipazioni Amici 21 daytime, cosa non è andato in onda: la sfida

Questa settimana la registrazione non è andata in onda per intero nella domenica di Canale 5: cosa non si è visto

Questa settimana tornano utili le anticipazioni di Amici 21 sul daytime, perché la registrazione non è ancora andata in onda per intero. Gli allievi, i professori, Maria De Filippi e tutta la squadra di Amici erano in studio mercoledì scorso per registrare la puntata di domenica 17 ottobre 2021. Non sono bastate due ore e mezza della domenica pomeriggio di Canale 5 per vedere tutto, forse perché c’era di più da vedere rispetto alle settimane scorse. Stavolta infatti c’è stata una sfida interna tra cantanti sulle cover e ci saranno delle conseguenze.

Ermal Meta ha dato i voti alle esibizioni dei cantanti, dopo che Maria ha spiegato il motivo di questa classifica. I vocal coach si sono lamentati dell’atteggiamento degli allievi di canto durante le prove. Secondo loro, sempre attenti e dediti ai ragazzi, non c’era da parte dei cantanti la giusta concentrazione nella preparazione delle cover. Anzi, forse neanche il giusto rispetto verso un brano scritto e cantato da chi ha raggiunto già vette molto alte, a differenza loro. Insomma, i cantanti di Amici 21 si dedicherebbero anima e corpo solo alla preparazione dei loro inediti, e questo non va bene.

Maria si era già lamentata di una cosa simile, così ci saranno delle conseguenze. La conduttrice non ha svelato nella puntata di oggi cosa succederà, toccherà ai professori decidere cosa farne della classifica di Ermal Meta. Quest’ultimo ha apprezzato molto Rea, Alex e Nicol; è rimasto meno colpito da Tommaso, LDA e Albe. Non ha dato un voto a Giacomo perché aveva appena pianto per l’eliminazione di Matt. I tre cantanti nelle ultime posizioni in classifica scopriranno nei prossimi giorni cosa succederà.

Le anticipazioni di Amici 21 per domani però nascondono un’altra eliminazione. Ci sarà la seconda sfida della puntata, voluta da Lorella Cuccarini. Dopo Matt anche Elisabetta sarà eliminata dopo la sfida. Entrerà nella scuola la sfidante quindi, che si chiama Alessandra Ciccariello. Non ci saranno altre sorprese, la classe tornerà in casetta con le felpe tranne Giacomo: Rudy deciderà cosa farne in settimana. Anche Flaza ha la maglia sospesa, ma non è stata eliminata come Inder.