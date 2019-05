Anticipazioni Amici 2019, strategie Bianchi per vincere facilmente

La strategia dei Bianchi funzionerà? Nuove anticipazioni Amici 18

La squadra Bianca deve sfoderare l’artiglieria pesante per poter sperare di vincere al televoto contro i Blu. Questi ultimi sono amatissimi dal pubblico a casa e infatti, durante la prima manche, superano indenni (quasi) tutte le prove. Giordana e Mameli sanno bene che sarà difficile trionfare e, per questa ragione, hanno deciso di mettere a punto una strategia che possa consentire loro non di vincere a mani a basse, ma almeno di giocarsela! Vorrebbero far scendere in campo Ricky Martin, sempre molto applaudito dal pubblico: credono che, col coach al loro fianco, nessuno possa fermarli. Sarà davvero così? Se Alberto Urso e Vincenzo Di Primo dovessero decidere di fare un’esibizione insieme, non avranno poi chissà quali chance di potercela fare!

Amici news, Mameli e Giordana pensano a un’esibizione di gruppo

Questa è stata la proposta fatta da Giordana Angi: “Proviamo a fare tutta la squadra Bianca contro un componente della squadra Blu. Se facciamo contro l’intera squadra, perderemmo ancora. Ormai io sono disposta a fare di tutto”. Mameli – che farà una sfida durissima contro Alberto Urso – ha poi aggiunto: “Un’esibizione bella ed emozionante”. Ma Mameli è stato protagonista anche di un video super-divertente girato proprio nella casetta dei Bianchi!

Amici anticipazioni: Mameli a rischio, Timor dalla parte della Bertè

La proposta della squadra Bianca verrà accettata? E cosa ne penserà Ricky Martin? La settimana scorsa non ha potuto prendere parte alla diretta perché impegnato in un importante evento di beneficenza; durante la prossima puntata dovrà tirare il meglio da ogni componente del suo team. Rischia di perdere Mameli, considerato che la produzione di Amici di Maria De Filippi ha accettato la proposta di Loredana Bertè: Valentina è tornata nella scuola e Timor Steffens ha deciso di allontanarsi dai professori per sostenere il giudice!