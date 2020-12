Anticipazioni Amici 20: sfide in sospeso, Maria introduce una novità

La puntata di Amici 20 di sabato 19 dicembre 2020 è stata registrata oggi. Le anticipazioni annunciano una novità in questa edizione. Maria De Filippi ha spiegato che da quest’anno i professori possono giustificare i propri allievi se ritengono non siano pronti. Per esempio per affrontare una sfida, infatti oggi Arisa avrebbe voluto giustificare Arianna, ma lei si sentiva pronta per affrontare la sfida e l’ha fatta. Arianna ha affrontato la sfida voluta da Anna Pettinelli e l’ha vinta, quindi ha tenuto il suo banco. E non solo, perché ha anche ricevuto i complimenti da parte dei professori, a cui è piaciuta.

Anche Aka7even ha affrontato la sfida voluta da Arisa e nonostante le difficoltà a causa di un provvedimento ha vinto. C’è stata una terza sfida, che fa parte del pacchetto punizioni per la casa sporca. Nel daytime di oggi Maria è intervenuta in casetta per mettere i ragazzi dinanzi alle loro responsabilità. Hanno pulito la casa ma non è bastato, perché la produzione ha giudicato insufficiente il risultato. Così hanno dovuto fare tre nomi da mettere in sfida e tra questi c’era anche Arianna, che ha avuto un pesante sfogo contro tutti. Di queste tre sfide si è svolta oggi solo quella di Rosa, mentre quelle di Riccardo e di Arianna sono in pratica in sospeso. Pare non siano emersi dettagli in studio su quando si svolgeranno, per cui probabilmente seguiranno aggiornamenti nel daytime.

Come si legge nelle anticipazioni di Amici 20 riportate dalla pagina Amici News, Rosa ha vinto la sfida e ha mantenuto il banco. Terminato il capitolo sfide, Maria ha reso protagonista anche in questa puntata Giulia. C’è stato un primo video in cui è stato mostrato che Giulia non si addormenta più a lezione. Ha scovato una particolare tecnica per rimanere sveglia: cantare. A fine registrazione, inoltre, Giulia si è seduta al centro dello studio e Sebastian ha ballato per lei.

Anche oggi c’erano le radio ospiti. Il rappresentante di Radio 105 ha detto a Raffaele che dovrebbe trovare una sua personalità, ma Arisa non era d’accordo e ha difeso a spada tratta il suo allievo. Rosa e Tommaso hanno eseguito il passo a due in cui la ballerina ha praticamente fatto da comparsa, come richiesto dalla Celentano. E oggi le ha detto che non c’era differenza tra lei e un manichino. Il produttore Federico Nardelli, presente in collegamento, ha scelto di produrre un inedito di Evandro. Tutti gli allievi sono tornati al banco con le felpe confermate.