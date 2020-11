Anticipazioni Amici 20 lunedì 30 novembre: nuovi giudizi, Arianna a rischio

Cosa non è andato in onda oggi della registrazione di giovedì scorso e non solo: le esibizioni degli altri allievi e i fortissimi dubbi sul futuro della cantante di Rudy Zerbi

Le anticipazioni di Amici 20 per lunedì 30 novembre 2020 nascondono gli esiti degli altri esami. Gli allievi si sono esibiti tutti davanti ai rispettivi insegnati nella registrazione di giovedì scorso, ma come sempre la puntata non è andata in onda per intero. Il tempo a disposizione per la scuola di Amici non è mai abbastanza, ma anche il pubblico guarderebbe puntate più lunghe del talent show. Fin quando non sarà possibile, le puntate saranno spezzettate tra sabato pomeriggio e daytime della settimana successiva.

Nel daytime di lunedì 30 novembre 2020 quindi si scoprirà come andranno le altre esibizioni. Nelle anticipazioni ci sono altri due giudizi del produttore musicale Michele Canova che non sono andati in onda oggi. Nonostante Maria De Filippi abbia congedato il suo ospite, anche Evandro e Leonardo Lamacchia scopriranno cosa pensa di loro il produttore. Ebbene, a differenza di Esa e Arianna, per loro due sono arrivati degli apprezzamenti. Anzi, pare che Leonardo sia così tanto piaciuto che lavoreranno insieme in settimana.

Si esibiranno Evandro, Riccardo, Sangiovanni, Aka7even e anche Deddy, il nuovo allievo. Saranno tutti promossi: i professori confermeranno le loro felpe. Non ci sono state eliminazioni ad Amici 20 fino a oggi, se non quella di Giulio Mosca. Il cantante di Arisa infatti ha perso la sfida contro Deddy, che è un banco di Rudy Zerbi. Leonardo invece ha vinto la sua sfida contro Gregory, proposta da Arisa stessa. Le anticipazioni per la prossima settimana di Amici 20 non rivelano nulla sul futuro della cantante Arianna, invece.

Nella registrazione di giovedì scorso Rudy ha tenuto per sé la maglia e ha sospeso il suo giudizio sull’allieva. Ha detto di aver bisogno di riflettere sul banco di Arianna perché lei non si impegna abbastanza. Quindi è stata una punizione per il comportamento, perché non ha messo in discussione il talento della giovane. Scopriremo nelle puntate del daytime successive a quella di lunedì cosa deciderà Rudy su Arianna.

La cantante rischia di essere eliminata, anche perché Zerbi è stato categorico: vuole maggiore impegno da parte sua. La metterà alla prova con qualche lezione oppure si baserà su ciò che ha visto fino a oggi?