Anticipazioni Amici 20 lunedì 25 gennaio: Esa e Raffaele in discussione

Cosa succederà nel daytime di Canale 5 e Italia 1 della prossima settimana: due cantanti non convinceranno Rudy, cosa non è andato in onda oggi

Le anticipazioni di Amici 20 per lunedì 25 gennaio 2021 corrono in aiuto di chi vuole scoprire cosa succederà nel daytime. La puntata di oggi infatti non è terminata, la registrazione di venerdì proseguirà quindi nelle puntate pomeridiane di lunedì. Cosa succederà? Per questa settimana le parti clou della puntata sono andate in onda nel pomeriggio del sabato di Canale 5, ma non mancheranno ulteriori tensioni nel daytime per alcuni cantanti. Gli allievi si esibiranno per la conferma della felpa, chi non è stato chiamato al centro dello studio oggi si esibirà quindi nel corso dei due appuntamenti quotidiani su Canale 5 e Italia 1.

In particolare saranno Esa e Raffaele a non convincere proprio tutti, con la differenza che Esa non convincerà il suo stesso insegnante. La sua esibizione infatti non piacerà molto a Rudy Zerbi: Esa canterà una cover e tornerà al banco con la felpa, ma con appena la sufficienza. Stando alle anticipazioni, Zerbi dirà che il suo allievo non è andato benissimo. Cosa succederà invece a Raffaele? Anche con lui chi avrà da ridire sarà proprio Rudy! Raffaele si esibirà e convincerà la sua insegnante, ma non Zerbi.

Già in settimana Arisa ha avuto un duro sfogo contro il collega, convinta che ormai sia una guerra personale. Raffaele è finito nel mirino di Rudy da un po’ ormai: secondo il professore, non avrebbe abbastanza personalità. Ha provato anche a bloccare l’uscita del suo inedito, ma la produzione non ha accettato la richiesta di Zerbi. Il sole alle finestre di Raffaele quindi è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Andranno benissimo invece le esibizioni di Tommaso e Deddy.

Il ballerino riceverà un 7 da Alessandra Celentano, mentre Deddy tornerà al banco con un bel dieci! Per lui sarà una soddisfazione doppia, perché nei giorni scorsi ha passato dei momenti non molto belli. Il cantante aveva bisogno di riacquistare fiducia in sé stesso e forse questa esibizione praticamente impeccabile, visto il 10 tondo tondo, gli servirà.

Amici 20, cosa è successo nella puntata di sabato 23 gennaio 2021

La puntata di oggi è cominciata con una grande soddisfazione per Enula e Sangiovanni. I loro inediti infatti sono piaciuti a Linus, direttore artistico di Radio Deejay. Leonardo, Arianna e Evandro hanno scoperto il loro destino dopo il televoto aperto nel daytime. Rudy avrebbe eliminato Leonardo se fosse arrivato ultimo, invece si è classificato al primo posto con uno schiacciante 63% – 23% Evandro, 14% Arianna -. Arisa e Anna Pettinelli non avevano intenzione di prendere provvedimenti dopo questo televoto, per cui non è successo niente. Evandro però ha ricevuto un ultimatum dalla sua insegnante Pettinelli: ha una settimana di tempo per rimettersi in carreggiata, altrimenti è fuori. Rosa ha vinto la sfida, infine Michele Bravi ha lasciato una forte emozione in Samuele.