Amici 20, Arisa furiosa con Zerbi: “Mi vuole rompere le pa..” (Video)

Ad Amici 20 ormai è scontro aperto tra Arisa e Rudy Zerbi. I due insegnanti si sono battibeccati ormai più di una volta dietro la cattedra di canto, sin dall’inizio della nuova edizione del talent show. Non si trovano d’accordo su nulla: né sugli allievi né sui metodi di insegnamento né sui voti alle esibizione. In particolare Rudy ha spesso detto ad Arisa che dà voti troppo alti ai suoi allievi, troppo 10 in pagella che rischierebbero di illuderli e coccolarli troppo. Inoltre li critica molto poco nei giudizi dopo le esibizioni, ma preferisce sempre complimentarsi ed esaltare le loro qualità. Su questo Anna Pettinelli si trova d’accordo con Zerbi, a onor del vero.

Arisa sta proseguendo dritta per la sua strada, non curandosi di ciò che dicono i suoi colleghi. Lei continua a essere una sorta di mamma chioccia per i suoi giovani cantanti. Ma dopo l’ultima mossa di Zerbi pare stia iniziando a pensare che Rudy attacchi i suoi allievi per colpire lei. Zerbi infatti ha chiesto ai ragazzi in casetta quale inedito preferivano fra tre arrivati intermedi nella sfida di sabato scorso: Enula, Evandro e Raffaele. L’inedito di quest’ultimo ha ricevuto meno voti e quindi Zerbi ha chiesto alla produzione di non pubblicarlo.

Il cantante si è sfogato un po’ con la sua insegnante in sala prove nel daytime di oggi. Arisa non era a conoscenza di questa richiesta di Rudy, così Raffaele le ha spiegato tutto e lei ha sbottato. Non ha proprio gradito questa mossa di Zerbi. Queste sono state le sue parole, pronunciate anche con un po’ di aria di sfida:

“Non so se si possa fare questa cosa qui, ma la trovo veramente scorretta. Perché a lui che ca…o gli cambia? Ma proprio che mi vuole rompere le pa..e a me”.

La richiesta di Rudy Zerbi comunque non è stata accettata: Il sole alle finestre di Raffaele verrà pubblicato a mezzanotte sulle piattaforme insieme agli altri previsti. Tuttavia il ragazzo non ha preso bene questa mossa di Rudy. Sa già cosa pensa di lui e della sua musica, ma preferirebbe che Zerbi gli suggerisse come migliorare anziché andargli solo contro. Raffaele ha passato dei momenti di sconforto anche per il fatto che i suoi compagni di avventura abbiano preferito gli altri due inediti al suo, visto che il suo viene canticchiato spesso a differenza di altri.