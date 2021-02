Anticipazioni Amici 20 lunedì 22 febbraio: Sangiovanni scatena la lite

Siete in cerca di anticipazioni di Amici 20 per lunedì 22 febbraio 2021? Non mancano di certo. La registrazione di venerdì pomeriggio non è andata in onda del tutto oggi, anche se gli avvenimenti più importanti e più scoppiettanti si sono visti quasi tutti. Si andrà avanti con la conferma delle felpe del Serale e si ripartirà da Giulia, che ha già ballato due volte ma non per la maglia. Ha vinto la prova TIM della settimana e poi ha fatto un passo a due con Alessandro, per la felpa del ballerino. Entrambe le prove hanno entusiasmato molto il pubblico a casa, in particolare il passo a due tra Giulia e Alessandro è piaciuto davvero tanto.

La puntata di oggi su Canale 5 è terminata proprio con Giulia che scende al centro dello studio con la sua felpa oro in mano. Ed è da lei che si ripartirà nel daytime di lunedì sempre su Canale 5. La sua prova andrà bene: Veronica Peparini le confermerà la maglia. Dovranno esibirsi ancora altri allievi e tutti torneranno al banco con la loro felpa oro. Nessun eliminato in vista del Serale di Amici 20, nel daytime di lunedì 22 febbraio i fan ritroveranno tutti gli allievi in casetta. Dopo che è andato in onda il finale della puntata, ovviamente. Intanto Maria andrà avanti con la classifica delle radio e si scopriranno altre posizioni.

Tancredi è al primo posto. Raffaele all’ultimo. Aka7even è a metà classifica, mentre Leonardo è arrivato penultimo. Le anticipazioni di Amici 2021 non rivelano la classifica completa, ma altre tre posizioni sono note: Deddy sarà secondo sul podio, mentre la medaglia di bronzo è andata a Sangiovanni ed Enula. A proposito di Sangiovanni, tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli voleranno ancora stracci. Dopo il caos di oggi che ha coinvolto anche la Celentano, quindi, ci sarà ancora da discutere tra i due insegnanti.

Con cosa si esibiranno gli altri allievi che non sono ancora scesi al centro dello studio? Esa e Deddy canteranno il loro nuovo inedito, così come Ibla che verrà giudicata dalla sua nuova insegnante. Serena si esibirà in un passo a due con Tommaso. Infine, Sangiovanni ed Enula canteranno il loro ultimo inedito.