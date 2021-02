Amici 20, caos Pettinelli: richieste contro il regolamento, i prof insorgono

Caos ad Amici 20: Anna Pettinelli contro tutti i professori. In settimana aveva chiesto un banco in più per lo sfidante Sergio, ma sia i professori sia gli allievi hanno votato “no” alla proposta. Quindi Sergio ha affrontato una sfida contro Leonardo nonostante si fossero candidati Deddy, Esa e Rosa. Oggi in puntata Anna ha preso la parola per sfogarsi e manifestare la sua delusione verso i suoi colleghi. Ci è rimasta male per il “no”, lo ha vissuto come una mancanza di stima nei suoi confronti. Ha messo in dubbio anche la motivazione di Alessandra Celentano, che ha votato “no” anche in virtù del fatto che ci sono già tanti cantanti rispetto ai ballerini. La Celentano ha ribadito e sostenuto la sua motivazione, chiedendo anche alla Pettinelli perché chiedere un banco e non optare per una sfida, visto che ci sono altri allievi che non le piacciono.

Anche Rudy Zerbi, tirato in ballo, ha detto la sua: ha fatto presente alla Pettinelli che secondo lui ha messo in sfida Leonardo e non Deddy per il gradimento del pubblico. “Tu quelli con il gradimento del pubblico non li attacchi perché hai paura”, ha detto Rudy. “Stai zitto due secondi, ora parlo io”, ha replicato la Pettinelli che non aveva intenzione di passare per timorosa dell’opinione del pubblico. Anna ha detto di aver scelto Leonardo perché lo stesso Rudy, suo insegnante, lo aveva messo in dubbio sospendendo la felpa. Ma Zerbi ha fatto notare di avergliela però ridata: “Sei un po’ smemorella”, le ha detto. La discussione si è accesa soprattutto quando la Pettinelli ha avanzato una ulteriore proposta alla produzione. Ovvero questa: “Se è possibile dare comunque questo banco a Sergio, fermo restando che sarebbero tutti i professori a decidere se potrà andare al Serale”.

Naturalmente questa richiesta non è piaciuta, a Rudy e Alessandra in particolare, che hanno difeso Leonardo. “E lui se perde, va a fa…lo? Cosa fa? Il tuo se perde si ferma qua un periodo, lui?”, ha detto Zerbi. Anna Pettinelli ha quindi detto che Leonardo sarebbe uscito come in tutte le sfide e che è stato Rudy a volere la sfida. Quindi ha insistito nella sua richiesta di avere un banco in più, pure dopo aver detto che Leonardo andrebbe a casa. A questo punto è intervenuta la Celentano: “Non è giusto, non sono d’accordo. A quell’altro dai una possibilità, a Leonardo no”.

Secondo Alessandra doveva andare in scena una sfida normale, perché se a Sergio sarebbe andato comunque un banco era inutile farla. Insomma, un vero stravolgimento del regolamento. Infatti Zerbi ha fatto notare: “Tu vuoi cambiare il regolamento di questo programma”. Per la Pettinelli era solo un appello, ma anche la Celentano le ha detto che questo appello andava fatto anche per Leonardo. Tutti tranne Lorella Cuccarini erano d’accordo con la sfida e non col banco in più. In ogni caso Leonardo ha vinto la sfida oggi ad Amici 20, Anna ha dovuto rinunciare al suo sfidante.