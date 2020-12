Anticipazioni Amici 20 lunedì 14 dicembre: conti in sospeso per Arianna?

Anche oggi la registrazione non è andata in onda in modo completo: appuntamento al daytime della prossima settimana, cosa succederà?

Cosa succederà nel daytime di Amici 20 della prossima settimana? Con le anticipazioni per lunedì 14 dicembre 2020 scoprirete come proseguirà la puntata di oggi. Maria De Filippi aveva appena annunciato l’esibizione di Esa prima che la puntata si interrompesse. L’appuntamento è adesso col daytime su Canale 5 alle 16.10 e poi su Italia 1 alle 19. La registrazione andrà avanti con le altre esibizioni dei ragazzi, ma gli eventi principali della puntata dovrebbero essere già andati in onda. C’è stata la sfida di Riccardo, che è stata organizzata da Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano solo per dare una lezione al ballerino.

La Celentano infatti ha assegnato il banco ancora libero al nuovo ballerino Tommaso, mentre quello di Riccardo non era a rischio. Letizia ha fatto la sua sfida, ma ha perso e ha dovuto lasciare la scuola. Al suo posto c’è la nuova cantante Enula, che è un banco di Rudy. Anche il capitolo Arianna sembra essersi chiuso, ma dalle anticipazioni era emerso altro in realtà. La cantante ha cambiato insegnante: dopo che Rudy l’ha lasciata libera, lei è passata ad Arisa. Quest’ultima l’ha accolta a braccia aperte e ha iniziato a difenderla a spada tratta, scatenando uno scontro con la Pettinelli.

Dalle anticipazioni sulla registrazione però era emerso che in studio fosse entrata anche la vocal coach, dicendo di non voler più lavorare con Arianna. Andrà in onda nel daytime della prossima settimana oppure è stato tagliato questo momento? Si scoprirà nei prossimi giorni. Intanto le esibizioni degli allievi di Amici 20 proseguiranno e non ci saranno eliminazioni. I professori confermeranno le felpe ai cantanti che non si sono esibiti oggi. Si esibiranno Kika, Raffaele ed Evandro e torneranno al banco con le loro maglie di Amici.

Ci saranno anche le esibizioni di Leonardo ed Esa ed è proprio da quest’ultimo che si partirà. Insomma, ci sono in sospeso solo esibizioni e rimane un punto interrogativo su un eventuale seconda discussione su Arianna. Forse ci saranno anche nuovi casting, quindi gli allievi in casetta vedranno i video degli aspiranti sfidanti. Chi rischia di andare in sfida? Riccardo e Rosa probabilmente sono più a rischio, dato che anche la stessa Lorella avrebbe messo in sfida il suo ballerino.