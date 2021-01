Anticipazioni Amici 20 lunedì 11 gennaio: punizioni, polemiche, scontri

Cosa non è andato ancora in onda dell’ultima registrazione: Esa, Sangiovanni ed Evandro protagonisti del daytime della prossima settimana

La puntata in onda oggi di Amici 20 non è ancora terminata: le anticipazioni per lunedì 11 gennaio 2021 rivelano cosa succederà nel daytime. Lunedì su Canale 5 proseguirà infatti la registrazione di giovedì scorso, di cui c’è ancora molto da vedere. Gli allievi si esibiranno tutti, quindi andranno in onda le altre esibizioni e i professori confermeranno le maglie. Tutte tranne una, che verrà ritirata: è stata confermata con l’esibizione ma verrà sospesa come punizione. Rudy Zerbi infatti avrà qualcosa da rimproverare al suo allievo Sangiovanni, ma non solo.

Non è ben chiaro il vero motivo per il quale Zerbi deciderà di togliere la felpa a Sangiovanni, anche se questo non equivale alla sua eliminazione. Non ha dubbi sul talento del cantante e lo ha confermato anche in questa puntata, ma qualcosa non gli è piaciuto. Dalle anticipazioni è trapelato che il cantante di Amici 20 si è lamentato della mancanza dei cori nel suo brano. Ma Rudy metterà in discussione anche Aka7even, solo che non essendo un suo allievo non avrà potere decisionale su di lui.

Rudy suggerirà ad Anna Pettinelli di agire come lui, ma lei non seguirà il consiglio e quindi non ci saranno conseguenze per Aka7even. Sangiovanni si ritroverà senza felpa, ma continuerà a essere un allievo di Amici. Nel daytime di lunedì sarà ben più chiara la situazione, intanto Rudy tornerà al centro dello scontro anche a causa di Esa. Nessun pericolo per lui, però nascerà una polemica con Arisa. Quest’ultima ha sentito Esa cantare il suo brano La Notte e quindi avrà qualcosa da ridire a Rudy, che è l’insegnante di Esa.

Brutte sorprese anche per Evandro: in studio ci saranno i rappresentanti di alcune radio e non apprezzeranno in modo particolare l’inedito di Evandro. Queste le anticipazioni di Amici 20 per lunedì prossimo, intanto oggi il pubblico ha assistito a ben due eliminazioni. Riccardo ha perso la sfida contro Alessandro, nuovo ballerino. La nuova cantante invece si chiama Ibla e ha preso il posto di Kika. La sfida di quest’ultima con Arianna ha scatenato una bufera sui social: il pubblico non ha gradito la motivazione.