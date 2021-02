Anticipazioni Amici 20 lunedì 1 marzo: imbarazzo in studio per un bacio

Le anticipazioni di Amici 20 sul daytime di lunedì annunciano le altre esibizioni di tutti gli allievi che hanno subito un provvedimento disciplinare. In casetta hanno vissuto una settimana molto movimentata prima della puntata di sabato 27 febbraio 2021, ma per fortuna sono stati perdonati. I provvedimenti disciplinari presi sia dalla produzione sia da un insegnante prevedevano la sospensione della maglia, l’assenza in studio e niente esibizione. I sette puniti alla fine sono riusciti a cantare e ballare: il motivo? Lo ha spiegato Maria, quando li ha fatti entrare in studio appena tutti gli altri si sono esibiti.

Quindi la conduttrice ha fatto accomodare i quattro puniti per il disordine in casetta sugli sgabelli al centro dello studio. Ha spiegato al pubblico cosa è successo nel daytime e il motivo del provvedimento disciplinare preso dalla produzione. Enula, Alessandro, Ibla e Aka7even si sono preparati da soli in settimana e visto che si sono impegnati nelle pulizie allora è stato concesso loro di esibirsi oggi. Alla fine però, per questione di tempo, solo Aka7even e Ibla sono riusciti a esibirsi nel pomeridiano del sabato. Gli altri canteranno e balleranno nel corso del daytime di lunedì 1 marzo.

Si ricomincerà quindi con l’esibizione di Alessandro Cavallo. Maria mostrerà un video riassuntivo delle sue ultime vicende in casetta, sia il colloquio con Lorella sia il rimprovero di Rudy per il disordine in stanza. Dopo ballerà e Lorella approverà. Alessandro durante l’esibizione darà un bacio a Enula e questo non passerà inosservato! La Cuccarini lo farà notare e probabilmente metterà in imbarazzo Enula, e forse anche Maria. L’allieva infatti aveva chiesto alla conduttrice di non affrontare la questione in puntata. Ma questo Lorella, forse, non poteva saperlo.

Enula non convincerà molto i professori, secondo cui non c’era la giusta interpretazione nell’esibizione come invece ci si aspetta da lei. Si esibiranno anche Sangiovanni, Leonardo e Deddy: loro puniti dal Zerbi. Anche su di loro ci sarà un video, stavolta divertente: faranno vedere la loro giornata senza lezioni ma comunque molto impegnativa. Sangiovanni riceverà il sì da Zerbi, ma qualche critica dalla Pettinelli. Rudy confermerà la felpa anche a Deddy, che poi ballerà il passo a due con Rosa. Leonardo riceverà complimenti dal suo insegnante, ma secondo Anna invece avrebbe fatto dei passi indietro. Si proseguirà anche con la scoperta delle classifiche di Giorgia e delle radio.