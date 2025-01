Anticipazioni Amici 2/02: primo allievo al Serale e baci nelle pause

Nuova settimana, nuova registrazione di Amici. Proprio nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio, è stata registrata la puntata che andrà in onda la prossima domenica, 2 febbraio. Come di consueto, nelle ultime ore sono state divulgate le relative anticipazioni da SuperGuidaTv e Amici News. Vediamo quindi che cosa succederà nel corso del prossimo appuntamento dell’amatissimo talent show condotto da Maria de Filippi.

Gli ospiti della puntata e i giudici

Questa settimana, l’ospite musicale che farà cantare e ballare i telespettatori e il pubblico presente in studio sarà Tancredi, che si esibirà sulle note di Standing Ovation e Belladamorire.

Parlando invece dei giudici delle singole gare, a giudicare le performance gli aspiranti cantanti saranno Luca Argentero e Giusy Ferreri, mentre il parere sulle esibizioni di ballo spetterà a Samantha Togni.

Infine, per quanto riguarda i giudici delle sfide, questa settimana sono stati: Charlie Rapino, per la sfida di Nicolò, e Bernabini, per la performance di Giorgia.

Amici, puntata 2 febbraio 2025: esiti delle sfide

Come in molti ricorderanno, i due allievi che dovranno sfidarsi nella puntata in onda la prossima domenica saranno Giorgia e Nicolò.

Stando alle anticipazioni circolate nelle ultime ore, Nicolò è riuscito a superare la sfida, guadagnandosi di fatto la primissima maglia del Serale, consegnata da Anna Pettinelli. Nel dettaglio, Nicolò si è esibito sulle note di Chandelier, mentre lo sfidante, Filippo, ha scelto di cantare una canzone di Enrico Nigiotti. Nicolò si è guadagnato la vittoria, anche se a Rapino non piace molto la canzone scelta. Ciò che però il giudice ha apprezzato è stata l‘esibizione dell’allievo, che è riuscito a fargli cambiare parzialmente idea sul brano.

Non è invece andata molto bene a Giorgia, che ha perso la sfida ed è quindi dovuta uscire dal programma. A sostituirla è stata una nuova allieva di nome Asia. In dettaglio, nel corso della sfida, Giorgia ha scelto di ballare con 16 shots e Gioielli di famiglia, mentre la sua sfidante, ovvero Asia, ha deciso di esibirsi sulle note di It’s ok I’m ok e poi con That’s so true. Il motivo per il quale a vincere la sfida è stata Asia è il seguente: mentre Giorgia è stata giudicata monotematica sul secondo pezzo ballato, Asia ha invece creato due coreografie molto belle e soprattutto varie.

La prossima settimana la sfida toccherà a TrigNO e Antonio.

Amici, puntata 2 febbraio 2025: gara canto

Per quanto riguarda la gara di canto, giudicata da Luca Argentero e Giusy Ferreri, ecco come si sono classificati gli allievi di Amici:

Antonia, che si è esibita con una canzone di Amy Winehouse. La prima giudice, ovvero Giusy Ferreri, ha affermato di essere rimasta affascinata dal suo timbro vocale e in generale è stato detto all’allieva di aver eseguito molto bene e aver reso sua una canzone reputata da molti complessa; Deddè, che ha scelto un madley. In questo caso a esprimersi è stato il secondo giudice, Luca Argentero, che ha fatto i complimenti al giovane allievo, sottolineando la sua bravura; Senza Cri, che ha cantato sulle note di Sirene. Luca Argentero ha apprezzato molto la sua voce, definita “soffice”; Jacopo Sol, che ha scelto di esibirsi con Occhi tristi. Sempre Luca Argentero si è complimentato con lui, dicendogli di aver apprezzato particolarmente il suo stile unico; Chiamamifaro, che ha cantato Notte prima degli esami. Un brano molto bello e conosciuto da tutti, che ha anche suscitato una certa commozione nella giovane allieva, dovuta al ricordo della maturità sostenuta ai tempi del Covid-19. Inoltre, la canzone gli ha anche fatto pensare alla scomparsa della nonna. In questo caso a esprimere un giudizio è stata Giusy Ferreri, che ha rimarcato la bravura della cantante e il fatto di aver visto una bellissima interpretazione, arricchita dal fatto che Chiamamifaro abbia anche suonato il piano; Mollenback, la cui esibizione è piaciuta molto ai giudici, che hanno apprezzato particolarmente le sue barre e la sua precisione. Anche Lorella Cuccarini ha voluto dire due parole sull’allievo e gli ha voluto fare i complimenti per il testo presentato oggi; Vybes, che si è esibito sulle note di Domani. Secondo l’opinione di Giusy Ferreri, il cantante è stato molto bravo e ha dimostrato di essere a suo agio sul palco; Luk3, che ha scelto di cantare Amore bello. Luk3 è piaciuto molto a Luca Argentero, al quale è sembrato che la canzone fosse una sorta di dedica d’amore per le sue fans, che lo sostengono dall’inizio della sua avventura nel talent show. L’interpretazione di Luk3 però sembra non essere piaciuta molto alla Pettinelli e a calmare le acque ci ha pensato Giusy Ferreri, che ha invece espresso un parere positivo sul cantante, sottolineando che comunque è molto giovane e la mancanza di esperienza nel campo potrebbe spiegare i suoi problemi sulle dinamiche, già sottolineati più volte dai coach; TrigNO, che si è esibito con un vero e proprio classico: Qualcosa di grande dei Lunapop. A Luca Argentero è piaciuto molto il timbro rock di TrigNO. L’unico problema sollevato è stato il seguente: pare che l’allievo non abbia studiato molto bene il brano e abbia affrontato la gara con superficialità. Da qui, con tutta probabilità, la motivazione dell’ultimo posto in classifica.

Gara delle Radio

A sfidarsi sono stati:

TrigNO, al quale sono stati fatti i complimenti da parte dei portavoce di Radio Zeta. In particolare, è piaciuta molto la sua canzone, che in poche parole, racconta tutti i lati positivi e quelli negativi assunti da chi ha davvero vissuto una città;

Senza Cri, che ha ricevuto i complimenti da parte del rappresentante di Radio 105;

Vybes, del quale è piaciuta molto la canzone e il fatto che fosse diversa dal solito.

A vincere la gara è: Senza Cri. Il terzo classificato è stato invece TrigNO, che non ha preso molto bene la sconfitta.

Amici, puntata 2 febbraio 2025: gara ballo

Parlando invece della gara di ballo, giudicata da Samantha Togni, gli aspiranti ballerini si sono così classificati:

Daniele, che ha ballato sulle note di Give me love. La giudice ha affermato di essere rimasta colpita e che il giovane allievo è stato molto bravo nell’esecuzione del balletto, molto espressivo. “Posso togliere la musica e il tuo corpo balla da solo“, ha poi aggiunto la Togni; Chiara, che si è esibita con Cheek to cheek, realizzando una coreografia sulle punte. La Togni ha apprezzato particolarmente lo sforzo di Chiara, sottolineando anche come la ballerina abbia saputo trasformare l’ansia pre-esibizione in qualcosa di bello; Francesca, che ha ballato Say it right. La Togni ha apprezzato il fatto che la ballerina abbia aggiunto un po’ di pepe alla sua esibizione, apparendo molto sensuale ma non volgare; Dandy, che si è esibito insieme a Giulia sulle note di Mammamia di Gué e Rose Villain. È stata apprezzata molto la sua “maturità di movimento”, anche se dovrebbe prestare più attenzione all’espressività. Talvolta infatti appare esagerata e rischia di rovinare la coreografia; Alessia, che ha ballato Taki Taki insieme a Umberto. La Togni ha apprezzato la grande energia della ballerina, anche se ha trovato i suoi movimenti poco precisi; Antonio, che si è esibito sulle note di Pray. Non è andata molto bene, dal momento che alla giudice è sembrato quasi “bloccato” nei movimenti. Il ballerino ha ammesso di essere molto agitato e che probabilmente ciò ha contribuito a rovinare la sua esibizione.

Vi è stata anche una new entry nel corso della puntata: il nuovo allievo di Amici si chiama Francesco ed è entrato nella squadra di Emanuel Lo, anche se è piaciuto moltissimo anche ad Alessandra Celentano. Per finire, nel corso della puntata vi è stata anche una seconda gara di ballo, giudicata da Francesco Nappa. A partecipare sono stati Alessia, Francesca e Francesco, ma a trionfare è stato proprio quest’ultimo.

Compiti assegnati dai coach

Questa settimana, gli insegnanti di Amici hanno assegnato dei compiti a:

Luk3. Il compito in questo caso è stato deciso da Anna Pettinelli e si tratta di cantare una canzone di Rihanna. Lorella Cuccarini però non ci è stata e si è aperto un acceso dibattito tra lei e la Pettinelli. L’allievo ha comunque superato il compito, anche se la Pettinelli è stata un po’ bassa con i voti: gli ha infatti dato un 6 per la vocalità e solamente un 3 per le barre;

Antonio. Il compito è stato assegnato da Deborah, che voleva solamente che l'allievo si raccontasse un po';

Antonia, il cui compito è stato assegnato da Lorella Cuccarini. La ballerina doveva esibirsi sulle note di Physical e il compito è stato superato. Lorella però le ha fatto qualche osservazione e le ha detto che i suoi movimenti le sono sembrati poco naturali;

Mollenbeck. Secondo le istruzioni della Pettinelli, il cantante si è esibito con Great balls of fire. È andata molto bene e la coach gli ha anche fatto i complimenti.

