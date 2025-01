Amici 24: sfuriata di Luk3, volano stracci. La classifica dei ballerini

Fuoco e fiamme nel daytime di Amici di oggi venerdì 31 Gennaio 2025. La classifica dei cantanti uscita ieri ha scatenato delle polemiche tra gli alunni della scuola e un’incomprensione è stata la scintilla che ha fatto scoppiare una forte lite tra Luk3 e Alessia.

Ieri, i cantanti hanno dovuto stilare la classifica su chi secondo loro merita di andare al serale. Gli ultimi 3 posti soprattutto hanno suscitato molte polemiche: oltre a Nicolò, amatissimo dal pubblico a casa ma perennemente ultimo nelle classifiche, anche i nuovi arrivati Deddè e Mollenbeck si sono trovati ultimi. Le new entry si sono ritrovate ultime anche nella classifica ufficiale e i ragazzi si sono sfogati. Deddè ha visto dei comportamenti falsi da parte dei suoi compagni. In particolare, il cantante di Anna Pettinelli pensa che alcuni allievi piangano per finta quando viene mostrata la classifica. Questa accusa fa scattare la scintilla in Luk3, che nonostante non fosse stato nominato, tantomeno fosse basso in classifica, è convinto di essere il bersaglio.

La furia di Luk3, Alessia: ”Nessuno sta parlando di te!”

La stoccata di Deddè su dei presunti pianti falsi ha colpito particolarmente Luk3 che si sente tirato in causa. Sui social si sono scatenati contro l’allievo di Rudy Zerbi, accusandolo di avere la coda di paglia, visto che nessuno ha fatto il suo nome parlando di un comportamento falso. La ballerina Alessia ha cercato di fargli capire che lui non c’entrava niente con questo discorso. Tuttavia lui si è infuriato, convinto di essere al centro della polemica.

Alessia: Mollenbeck era ultimo in classifica, è normale che sta male!

Luk3: Ma io non posso stare male?!

Alessia: Ma certo che puoi stare male, ma nessuno parlava di te!

Alessia e Luk3 provano a chiarire #Amici24 pic.twitter.com/wJ8zy8o5qu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2025

Subito dopo si passa alla cantante Antonia. La ragazza viene rimproverata da Rudy Zerbi per i suoi comportamenti. Solo dal 3 gennaio, la cantante ha collezionato più di un’ora di ritardo a lezione e ha saltato varie classi. La ragazza ammette i suoi errori e promette di migliorare. Poi è il momento della tanto attesa classifica dei ballerini.

La Classifica dei ballerini: Daniele il più amato

Tutti i ballerini hanno messo Daniele al primo posto, mettendosi quasi tutti al secondo posto. Non adatto per andare al serale per tutti i ragazzi è Antonio, ultimo arrivato. La classifica ufficiale ha cambiato poco, Giorgia e Antonio rischiano di restare fuori.