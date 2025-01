Anticipazioni Amici 19/01: esiti sfide, gare e attimi di commozione

Oggi, venerdì 17 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 19 gennaio. Come di consueto, i telespettatori non vedono l’ora di sapere che cosa succederà durante il prossimo appuntamento del seguitissimo talent show di Canale 5. Ecco quindi che cosa dicono le principali anticipazioni divulgate nelle ultime ore da SuperGuidaTv e Amici News.

Gli ospiti

Nella puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 19 gennaio, ci saranno ben due ospiti musicali: Alfa, che si esibirà sulle note di Filo rosso, e Javier Rojas, ex allievo di Amici 19.

Per quanto riguarda i giudici delle gare invece, per il ballo è arrivata Rebecca Bianchi, mentre per il canto è stato Alessandro Cattelan a esprimere un giudizio sugli allievi del talent show di Maria De Filippi.

Infine, per quanto riguarda le sfide, Maura Paparo si occuperà di giudicare la performance di Giorgia, mentre Irma Di Paola si dedicherà della gara di improvvisazione. Per concludere, Carla Armogida ha giudicato l’esibizione di Nicolò.

Amici, puntata 19 gennaio 2024: esiti delle sfide

Come in molti ricorderanno, nella puntata della scorsa settimana, gli allievi della scuola di Amici non si erano cimentati in alcuna sfida. Questa volta invece, sembra che i coach abbiano voluto decisamente recuperare. Ecco quindi un breve riepilogo delle sfide che hanno avuto luogo nella puntata registrata oggi:

Sfida tra Nicolò e Riccardo . A vincere è stato il primo , che ha scelto di esibirsi sulle note di Somebody to love. Riccardo invece non è riuscito a portarsi a casa la medaglia d’oro e ha invece deciso di gareggiare con Cosa mi manchi a fare di Calcutta.

. A è stato il , che ha scelto di esibirsi sulle note di Riccardo invece non è riuscito a portarsi a casa la e ha invece deciso di gareggiare con di Sfida tra Giorgia e Riccardo. Anche questa volta l’allievo non è riuscito a vincere la sfida, che ha invece visto trionfare Giorgia, che ha scelto di esibirsi sulle note di Rockstar di Lisa. La sfida tra i due allievi però non andrà in onda nella puntata di domenica prossima, bensì nel daytime previsto per lunedì 20 gennaio.

Questa settimana non vi è stato alcun eliminato. La prossima sfida che si terrà sarà quella tra Dandy e Deddè. Un’accoppiata che sorprende, dal momento che sarebbe dovuto andare in sfida Mollenbeck. La spiegazione è molto semplice: a causa del punto perso dalla squadra di Anna Pettinelli, al posto di Mollenback è andato in sfida uno degli allievi della coach: Deddè.

Amici, puntata 19 gennaio 2024: gara canto

Per quanto riguarda la gara del canto, giudicata da Alessandro Cattelan, ecco come si sono classificati gli allievi di Amici 24:

Antonia; Luk3, al quale Rudy Zerbi ha dato 7, mentre Lorella Cuccarini è stata più generosa e gli ha assegnato un bel 7.5. Di tutto altro avviso la Pettinelli, che ha invece giudicato la performance del giovane cantante non sufficiente e gli ha dato 5. Votazione che, come spesso accade, ha aperto una bella discussione, finita con uno scontro acceso tra la Pettinelli e Lorella Cuccarini; Chiamamifaro; Jacopo Sol, che si è esibito con una canzone in inglese, un rock anni 80. Il giudice di questa settimana, Alessandro Cattelan, è rimasto molto colpito dalla sua esibizione e gli ha fatto i complimenti; Vybes, che ha scelto di cantare Fateme cantà; Mollenbeck, che ha invece optato per La fine; Nicolò, che ha cantato Mani vuote di Angelina; Deddè, che ha invece scelto un pezzo in spagnolo. L’esibizione del giovane allievo non è però piaciuta per niente a Rudy Zerbi, che gli ha infatti dato 1. Anche in questo caso la bassissima votazione assegnata dal coach ha fatto scoppiare una lite accesa tra lo stesso Ruby e la coach di Deddè, Anna Pettinelli.

Per concludere, ci sono stati due grandi assenti: Senza Cri, per la seconda volta di seguito, e TrigNo.

C’è poi stato anche il torneo di inediti per le Radio, al quale hanno partecipato Antonia, Luk3 e Deddè. A trionfare è stata Antonia e le Radio presenti erano Radio Zeta, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio ed RDS.

Amici, puntata 19 gennaio 2024: gara ballo

Parlando invece della gara di ballo, ecco la classifica completa:

Chiara, che ha ballato un passo a due sui tacchi con Georgie. Esibizione che è piaciuta molto alla Celentano, che per questo ha assegnato alla ballerina un bel 9. Valutazione completamente differente è invece pervenuta da Emanuel Lo, che non ha apprezzato particolarmente lo sforzo dell’allieva e le ha dato 5.5. A quel punto si è aperto un dibattito tra i due coach; Daniele; Alessio, che ha scelto di esibirsi con un passo a due di hip hop in compagnia di Giulia Stabile, ricevendo molti complimenti; Francesca, che ha invece ballato un passo a due con Sebastian basandosi su una coreografia ideata da Elena; Alessia; Dandy.

Gara di improvvisazione

La gara, giudicata da Irma Di Paola, si è basata sulla creazione di una coreografia molto particolare. In poche parole, gli allievi avrebbero dovuto creare questa coreografia originale basandosi su due elementi: un oggetto inviato dai genitori e una canzone a piacere scelta dagli alunni stessi. A partecipare alla sfida sono stati:

Francesca , che ha ballato indossando la giacca del nonno ;

, che ha ballato indossando la ; Alessia, che ha scelto di esibirsi utilizzando una tavola imbandita con la colazione, composta da due cornetti;

che ha scelto di esibirsi utilizzando una con la composta da due Alessio, che ha gareggiato indossando una felpa e tenendo in mano un biglietto per l’America, sulle note di A modo tuo.

A trionfare è stato proprio Alessio.

Compiti assegnati dai coach

Daniele, al quale è stato assegnato un compito da Deborah. L’allievo ha dovuto costruire una coreografia da zero, prendendo ispirazione da un tema molto importante per lui: il bullismo. Daniele, per portare a termine il compito, ha scelto una canzone molto profonda, Let it be. Per l’occasione è anche stato mostrato un filmato molto toccante, dinnanzi al quale si sono commossi praticamente tutti.

Daniele, al quale è poi stato dedicato un lunghissimo applauso, ha avuto la possibilità, grazie a Deborah e al compito assegnato, di mettere in scena uno dei periodi più difficili della sua vita. Il compito è stato superato brillantemente dal ballerino, vista la reazione dei coach, e non solo. In particolare Deborah si è mostrata molto soddisfatta dell’allievo. Per quanto riguarda i voti, la Celentano ha dato 9.5, Deborah 7 ed Emanuel 6.

