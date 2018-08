Anticipazioni americane Beautiful: la promessa di Liam a Hope dopo le nozze

Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope e Liam si sono sposati

Hope e Liam sono finalmente marito e moglie nelle attuali puntate americane di Beautiful. Un sogno che si realizza per i tanti fan Lope della soap opera, che da anni chiedevano un matrimonio come si deve. Fino ad oggi, infatti, i due non sono mai riusciti a sposarsi concretamente. Ma ora è tutto ufficiale: Liam e Hope sono legalmente sposati! E pure in attesa di un bambino visto che, prima delle nozze, la figlia di Brooke ha scoperto di essere in dolce attesa. Per la giovane si tratta della seconda gravidanza, dopo quella mai portata a termine a causa di una rovinosa caduta dalle scale. Liam è però già padre: ha avuto una figlia, Kelly, dall’ormai ex moglie Steffy Forrester.

Liam non ha invitato il padre Bill al suo matrimonio con Hope

Al matrimonio con Hope Logan, Liam non ha invitato il padre Bill e non è pentito di questa scelta. Il ragazzo è convinto di aver fatto la scelta giusta dopo quando accaduto con il potete uomo d’affari. Dal crollo dell’edificio Spectra, i due non sono più riusciti a fare pace e la notte di passione tra Bill e Steffy non ha fatto altro che rovinare la situazione. “Ti prometto che per nostro figlio o figlia saremo genitori migliori dei nostri”, ha promesso Liam Spencer a Hope durante la luna di miele. Non solo Bill: anche Brooke non è stata un esempio di integrità nel corso della sua vita e, proprio durante le nozze di Hope, è stata protagonista di un’epica battaglia a torta in faccia con Taylor.

Steffy ha appoggiato il ritorno di fiamma tra Hope e Liam

Sebbene dispiaciuta per aver perso Liam, Steffy ha benedetto il ritorno di fiamma con Hope. La figlia di Ridge si è addirittura presentata al nuovo matrimonio dell’ex marito tenendo un discorso bene augurale per la nuova coppia.