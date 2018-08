Anticipazioni Beautiful puntate americane, Taylor e Brooke: torta in faccia

Beautiful anticipazioni puntate americane: scontro tra Taylor e Brooke al matrimonio di Hope e Liam

Passano gli anni a Beautiful ma la rivalità tra Brooke e Taylor non accenna a diminuire! Le due rivali sono state protagoniste di un combattimento in cucina – con tanto di torta nuziale in faccia – nelle ultime puntate americane di Beautiful. Ebbene sì, nel bel mezzo del matrimonio di Hope e Liam, che si è tenuto a casa di Brooke, c’è stato un epico scontro tra la Logan e la psicologa. Una lotta terminata con la distruzione del dolce preparato con tanto amore da Pam. A dare il via “alle danze” è stata Taylor, che ha voluto vendicarsi dell’acerrima nemica per quanto accaduto a Steffy. Quest’ultima è stata costretta a separarsi da Liam che, dopo aver appreso del tradimento della ragazza con Bill, ha preferito tornare tra le braccia di Hope.

Taylor ha provato a sabotare il matrimonio tra Hope e Liam

Taylor è tornata a Los Angeles per provare a sabotare il matrimonio di Hope e Liam. Prima del rito celebrato da Carter, la donna ha chiesto a Liam di lasciare Hope e tornare da Steffy e dalla piccola Kelly, la figlia che Spencer junior ha avuto dalla Forrester. Liam è stato irremovibile ma il discorso ha urtato Brooke che, dopo aver origliato tutto dietro la porta, ha invitato Taylor ad andare via. Taylor non ha però dato ascolto a Brooke ed è rimasta ad assistere alle nozze di Liam e Hope. L’ex moglie di Ridge è rimasta sorpresa quando ha visto che la figlia Steffy, invitata all’evento da Hope in persona, ha tenuto un discorso benaugurate per la nuova coppia. Per vendicarsi, durante il ricevimento, Taylor ha raggiunto Brooke in cucina e rovinato la torta nuziale. Brooke e Taylor si sono dunque prese “a torta in faccia”, distruggendo il lavoro di Pam e pure i loro eleganti abiti.

Hope e Steffy fermano Brooke e Taylor in cucina

Brooke e Taylor sono state separate da Hope e Steffy, che sono corse in cucina dopo aver sentito gli schiamazzi delle loro madri. Le due sono state divise e costrette dalle loro figlie a fare una “walk of shame”, una “camminata della vergogna” in salotto, davanti a tutti gli altri ospiti. Taylor e Brooke hanno poi chiesto scusa agli sposi e ai presenti per quanto accaduto.